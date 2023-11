Zespół Closterkeller świętuje 35-lecie działalności! Koncert w Pubie 6-ścian.

2 listopada, 2023

Wielką radość dla fanów muzyki rockowej przynosi nadchodzący koncert zespołu Closterkeller, który odbędzie się 5 listopada, w niedzielę, w 6-ścian Pub. To wydarzenie jest wyjątkowe nie tylko ze względu na nieprzerwaną 35-letnią działalność zespołu, ale także ze względu na niesamowitą energię i werwę, którą muzycy utrzymują od samego początku swojej kariery.

Załoga Closterkeller przygotowała starannie wyselekcjonowany repertuar, który zabierze fanów w muzyczną podróż od najdawniejszych początków aż po najnowsze brzmienia z ich ostatnich płyt. To doskonała okazja, by poczuć historię zespołu i cieszyć się jego ewolucją przez lata. Closterkeller powstał w 1988 roku w Warszawie z inicjatywy muzyków Przemysława Guryna, Jacka Skiruchy oraz wokalistki i liderki, Anji Orthodox. Pomimo wielu zmian personalnych, zespół od czasu swojego debiutu nieprzerwanie trwa na muzycznej scenie. Jedyną osobą z pierwotnego składu jest Anja Orthodox. Niezwykle rozpoznawalnym elementem brzmienia zespołu jest charakterystyczny głos Anji oraz jej unikalny styl wokalny, który stał się wzorcem dla wielu młodszych formacji muzycznych. Teksty piosenek Closterkellera charakteryzuje mroczna, pełna metafor poezja śpiewana, co stanowi jedną z największych wartości twórczości grupy. W muzyce zespołu można zauważyć metalowe wpływy, które wyraźnie manifestują się na albumach takich jak „Violet”, „Scarlet”, „Cyan”, „Nero”, „Aurum” oraz „Viridian”. Album „Violet” stanowił punkt zwrotny w historii zespołu, zdobywając uznanie i zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w 1993 roku. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)