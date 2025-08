Zespół Cerber Motorsport rozpoczął rywalizację na zawodach Formula Student Czech Republic

5 sierpnia, 2025

Źródło: Cerber Motorsport Źródło: Cerber Motorsport

Rozpoczęły się zawody Formula Student Czech Republic, gdzie jest również zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej. To drugie zawody w tym sezonie, na których studenci liczą na wygraną.

W pierwszych zawodach w Austrii bolid CMS-10 zespołu Cerber Motorsport niestety nie wziął udziału w wyścigach ze względu na problemy techniczne.

– Znajdujemy się właśnie w Czechach na torze Autodrom Most, gdzie mają miejsce zawody Formuła Student Czech Republic. Dzisiaj rozpoczynamy inspekcję techniczną i naszym celem jest dzisiaj ją ukończyć. Już jutro natomiast bierzemy udział w Business Plan Presentation, rozpoczynając w ten sposób konkurencje statyczne – mówi Anna Tokarewicz z Cerber Motorsport.

Następnie bolid CMS-10 weźmie udział w konkurencjach dynamicznych, czyli wyścigach na torze, które sprawdzą wytrzymałość kierowcy i pojazdu, przyspieszenie bolidu czy też zużycie paliwa.

Zdaniem Michała Niechciałkowskiego, kierowcy bolidu CMS-10, prowadzenie takiego auta to niesamowite doświadczenie. – Przeciążenia, jakich doświadczamy, są wysokie. Jest to zdecydowanie wyższe niż prowadzenie zwykłego samochodu nawet sportowego. Jest to też zdecydowanie inna przeżycie niż jazda gokartem, można to porównać, aczkolwiek jest to dużo szybsze, dużo bardziej wymagające fizycznie i kondycyjnie oraz trzeba mieć pewne umiejętności, żeby być w stanie szybko poprowadzić taki pojazd – tłumaczy kierowca.

Zawody Formula Student Czech Republic potrwają do soboty (09.08). (hk)