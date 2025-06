Zeruwka 2025, ankiety i podsumowanie kadencji – Piotr Tumiel w audycji „Samorząd bez cenzury”

19 czerwca, 2025

Piotr Tumiel, główny koordynator „Zerówki” i przewodniczący samorządu WBiNoŚ, w studiu Radia Akadera. fot. A. Jakuć Piotr Tumiel, główny koordynator „Zerówki” i przewodniczący samorządu WBiNoŚ, w studiu Radia Akadera. fot. A. Jakuć

Obóz integracyjny dla przyszłych studentów, kulisy działania samorządu i wpływ ankietyzacji na jakość kształcenia – o tym rozmawialiśmy z Piotrem Tumielem, gościem najnowszej audycji „Samorząd bez cenzury” w Radiu AKADERA.

– Zeruwka to obóz dla przyszłych studentów pierwszego roku trzech białostockich uczelni. To sześć dni intensywnej integracji, zanim rozpocznie się nauka – mówił Piotr Tumiel, koordynator tegorocznej edycji. W wydarzeniu weźmie udział ok. 70 osób, a organizatorzy – trzy samorządy studenckie – szykują otrzęsiny, warsztaty i szkolenia z praw i obowiązków studentów. Lokalizacja? Mazury. Termin? Przełom sierpnia i września.

W drugiej części audycji Tumiel podsumował swoją kadencję jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WBiNoŚ: – Udało się zrobić sporo. Kawka z samorządem, bluzy i koszulki wydziałowe, dobre relacje z władzami. Najważniejsze? Relacje i działanie. W samorządzie nie jesteś tylko studentem – jesteś częścią uczelni od kuchni – dodał.

Tematem rozmowy była również trwająca letnia ankietyzacja. – To realny wpływ studentów na jakość kształcenia – podkreślał Tumiel. – Ankiety są anonimowe, a ich wyniki trafiają do prowadzących i dziekanów. Widzimy, że ci, którzy dostają słabe oceny, próbują coś zmienić. To działa.

Samorząd zachęcał do udziału rozdając kawę, ciastka i gadżety. – Często wystarczy rozmowa, aby studenci poczuli, że mają wpływ – mówił Tumiel. Na koniec audycji zdradził, że planuje dalej działać w samorządzie – tym razem na poziomie uczelnianym. (AJ)

Czytaj także:

Zjazd Forum Uczelni Technicznych: samorządowcy z całej Polski w Białymstoku