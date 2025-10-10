Home Wiadomości Zdrowie psychiczne to obowiązek – dr Joanna Gutral w Politechnice Białostockiej

Wiadomości

10 października, 2025

Zdrowie psychiczne to obowiązek – dr Joanna Gutral w Politechnice Białostockiej

Psycholożka i psychoterapeutka dr Joanna Gutral podczas wykładu o zdrowiu psychicznym na Politechnice Białostockiej, trzyma mikrofon i prezentuje slajd na tle zielonej tablicy. Dr Joanna Gutral podczas wykładu „Zdrowie psychiczne to obowiązek – jak o nie dbać?” na Politechnice Białostockiej. Fot. A. Jakuć
Depresja, lęk, wypalenie i codzienna presja – to tematy, o których otwarcie rozmawiano w Politechnice Białostockiej. Gościem spotkania w auli Wydziału Mechanicznego była dr Joanna Gutral – psycholożka, psychoterapeutka i popularyzatorka nauki, znana m.in. z podcastu Gutral Gada.

Podczas wykładu i rozmowy ze studentami dr Gutral podkreślała, że zdrowie psychiczne to nie luksus, lecz obowiązek – wobec siebie i innych. Jak przypomniała, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie psychiczne jest nierozerwalnie związane ze zdrowiem fizycznym, a jego istotą jest dobrostan i zdolność do rozwijania własnego potencjału.

Posłuchaj rozmowy z dr Joanną Gutral.

 

– Trudności emocjonalnych często nie widać na pierwszy rzut oka – mówiła dr Gutral. – Pod maską dobrego funkcjonowania może kryć się cierpienie, problemy ze snem, utrata motywacji czy radości życia.

Ekspertka zwracała uwagę, że młodzi dorośli – wchodzący w świat pracy, nauki i nowych ról społecznych – są szczególnie narażeni na przeciążenie i wypalenie. Co trzeci młody człowiek doświadcza objawów wypalenia, a zaburzenia nastroju i lękowe należą do najczęstszych problemów wśród studentów.

Zdaniem psycholożki, kluczowa jest profilaktyka – nauka regulowania emocji, budowanie sieci wsparcia i troska o podstawowe elementy tzw. higieny psychicznej: sen, ruch, zdrowe odżywianie i kontakt z drugim człowiekiem. – Przyjemność nie jest nagrodą, lecz częścią codziennego życia – przypominała dr Gutral.

Podkreśliła też znaczenie naukowej rzetelności w czasach, gdy Internet pełen jest pseudopsychologicznych treści. – Prawie połowa materiałów w sieci oznaczonych hasztagiem mental health zawiera błędy merytoryczne. Dlatego tak ważne jest, by korzystać z pomocy specjalistów, a nie z przypadkowych porad – mówiła.

Wykład „Zdrowie psychiczne to obowiązek – jak o nie dbać?” odbył się w ramach działań Politechniki Białostockiej promujących zdrowie i dobrostan studentów. (AJ)

