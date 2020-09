Zdolna młodzież otrzymała stypendia od prezydenta Białegostoku

Wrzesień 22, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Ponad 230 uczniów otrzymało od prezydenta miasta stypendia za osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i twórczości artystycznej.

Prezydent wręczył utalentowanej młodzieży akty stypendialne na rok szkolny 2020/2021 podczas uroczystości, która odbyła się w szkole podstawowej przy ul. Radzymińskiej.

Łączna pula przyznanych stypendiów wyniosła prawie 370 tys. zł. Uczniowie otrzymali wsparcie jednorazowe od 900 zł. do 3 tys. zł, lub na 10 miesięcy w kwocie od 100 do 300 złotych.

Najpierw zostali wyróżnieni uczniowie za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za innowacyjną myśl techniczną.

– Przede wszystkim, młodzież musi wiedzieć, że miasto, jako społeczność docenia ich wysiłek. Dlatego, że większości, uczą się dla siebie, ale jeżeli są docenieni, szczególnie w taki sposób, to na pewno daje to jakiś bodziec, impuls do dalszej nauki – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Podczas drugiej części uroczystości stypendia odebrało ponad 140 uczniów, którzy zostali docenieni w dziedzinie twórczości artystycznej. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej