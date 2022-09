Zdjęcia z ulic Londynu autorstwa Damiana Chrobaka w Galerii Fotografii

Wrzesień 26, 2022

Damian Chrobak „Wycinek rzeczywistości”, fot. Jerzy Doroszkiewicz Damian Chrobak „Wycinek rzeczywistości”, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Subiektywny obraz życia codziennego Londynu można obejrzeć na wystawie pt.: „Wycinek rzeczywistości”. Zdjęcia Damiana Chrobaka prezentowane są w białostockiej Galerii Fotografii prowadzonej przez Galerię im. Sleńdzińskich.

Damian Chrobak jest twórcą rozpoznawalnym w świecie. Specjalizuje się w czarno-białej fotografii. Teraz pokazuje swoją pierwszą wystawę zdjęć w kolorze. Są to zarejestrowane aparatem ciekawe sytuacje, które dosłownie wydarzyły się na ulicy.

– To lubię w tej fotografii, że jestem skazany sam na siebie i na swój instynkt – mówi autor wystawy Damian Chrobak. – To co zauważam łapię na negatywie i później mogę zwykłego przechodnia w codziennych czynnościach pokazać w takim troszeczkę innym smaczku. Część ludzi czasami się zastanawia, czy to było zdjęcie ustawione. Takie rzeczy wydarzają się na ulicy, tylko trzeba odpowiednio dużo czasu spędzić z aparatem.

Kurator Artur Reszko uważa, że jest to zabawna wystawa.

– Autor porusza się po cienkiej linii groteski i igrania trochę z odbiorcą. Siłą tych fotografii, jest to, że Damian potrafi wyłapać z rzeki miasta i ludzi płynących przez to miasto, sytuacje zupełnie abstrakcyjne dla nas. Sytuacje, które byśmy po prostu minęli, a one się dzieją – mówi Artur Reszko.

Wystawę „Wycinek rzeczywistości” w Galerii Fotografii przy ul. Wiktorii 5 w Białymstoku można oglądać do 20 listopada. (jd/hk)

Relację z wernisażu wystawy przygotował Jerzy Doroszkiewicz: