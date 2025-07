Zderzenie ciężarówki z pociągiem w Sokółce – ruch kolejowy wstrzymany, trwa komunikacja zastępcza

3 lipca, 2025

fot. KP PSP Sokółka fot. KP PSP Sokółka

W czwartek, 3 lipca 2025 roku, na nieoznakowanym przejeździe kolejowym w Sokółce doszło do poważnego wypadku – ciężarówka z naczepą zderzyła się z pociągiem osobowym relacji Czyżew–Kuźnica. W wyniku kolizji ruch kolejowy w rejonie Sokółki został całkowicie wstrzymany.

Według wstępnych ustaleń, do zdarzenia doszło na nieoznakowanym przejeździe kolejowym, co mogło przyczynić się do tragedii. Ciężarówka przewożąca żwir zderzyła się z jadącym pociągiem osobowym. Na pokładzie znajdowało się siedmiu pasażerów oraz dwie osoby z obsługi pociągu. Na szczęście nikt z podróżujących nie odniósł obrażeń.

Kierowca trafił do szpitala

Kierowca ciężarówki przeżył wypadek i został przetransportowany do szpitala. Jak poinformowały służby – był trzeźwy w chwili zdarzenia. Siła uderzenia była na tyle duża, że doszło do wykolejenia pociągu.

Zastępcza komunikacja na trasie Sokółka–Kuźnica

Z uwagi na zablokowany tor kolejowy, PKP zdecydowało się wprowadzić komunikację zastępczą na odcinku Sokółka–Kuźnica i w przeciwnym kierunku. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia – służby wciąż pracują na miejscu, a działania zabezpieczające oraz usuwanie skutków wypadku mogą potrwać.

(pj)