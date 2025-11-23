Home Wiadomości Zbyt silne opady śniegu spowodowały odwołanie meczu Jagiellonii Białystok

Zbyt silne opady śniegu spowodowały odwołanie meczu Jagiellonii Białystok

Z powodu intensywnych opadów śniegu w niedzielę (23.11) mecz piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a GKS Katowice nie odbył się. Sędzia Wojciech Myć uznał, że boisko na stadionie Chorten Arena nie nadaje się do gry, a warunki zagrażają zdrowiu zawodników.

 

Trener Jagiellonii Białystok potwierdził, że decyzja o odwołaniu była uzasadniona ze względu na bezpieczeństwo piłkarzy i sprawiedliwe warunki rywalizacji.

– Z punktu widzenia w ogóle całej naszej organizacji pracy, to nam też nie jest wybitnie na rękę, że tego meczu nie ma, więc trzeba będzie znaleźć termin na to spotkanie, ale w tych dzisiejszych warunkach to się mijało z celem – mówi Adrian Siemieniec. 

Murawa na Chorten Arenie była podgrzewana przez ostatnie dwa tygodnie, a pracownicy byli gotowi do odśnieżania. Mimo to teraz trzeba znaleźć nowy termin meczu 16. kolejki Ekstraklasy. (hk)

