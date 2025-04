Zbliżają się Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF w Politechnice Białostockiej

1 kwietnia, 2025

Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF, źródło: AMP w Karate

To będą sportowe emocje, na najwyższym poziomie. W najbliższy weekend w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej odbędą się Akademickich Mistrzostwa Polski w Karate WKF. Zawody będą rozgrywane indywidualnie oraz drużynowo dla kobiet oraz mężczyzn w 8 konkurencjach i 5 kategoriach wagowych.

Faworytką do medalu z Politechniki Białostockiej jest Klaudia Sokołowska, studentka na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, która była już doceniana na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

– Najważniejszym występem dla mnie były Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Chile. Wygrałam tam jedną bądź dwie walki i to było moim największym przeżyciem w czasie całej mojej kariery. Drugim najważniejszym osiągnięciem były Mistrzostwa Europy, gdzie dotarłam do ćwierćfinału. Startowałam w kategorii kadet junior do lat 17 – mówi Klaudia Sokołowska.

Klaudia Sokołowska będzie brać udział w indywidualnej konkurencji kumite do 50 kg. – Walkę można wygrać poprzez zdobycie jak największej ilości punktów w czasie 3 minut. Ewentualnie można zakończyć walkę przed czasem, zdobywając różnicę ośmiu punktów, a kolejną możliwością jest pokonanie przeciwnika, który dostanie w sumie pięć kar i to jest już dyskwalifikacja – dodaje studentka.

Politechnika Białostocka, po raz drugi z rzędu, będzie gospodarzem Akademickich Mistrzostw Polski w Karate WKF. W zeszłym roku na zawodach było ponad 140 utalentowanych karateków z 36 uczelni z całej Polski.

Mistrzostwa są otwarte dla publiczności. Walki będzie można oglądać w sobotę (05.04) i niedzielę (06.04) w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Miłosza Karbowskiego z Klaudią Sokołowską: