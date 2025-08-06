Home Wiadomości Zbliża się III Międzynarodowy Festiwal „Metastasio bez granic” w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Zbliża się III Międzynarodowy Festiwal „Metastasio bez granic” w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Ludzie siedzą przy stole na podwórku. Źródło: OiFP
III Międzynarodowy Festiwal Metastasio bez granic rozpocznie się 14 sierpnia happeningiem na Rynku Kościuszki. Ponadto będzie projekcja filmu i przede wszystkim koncerty.

 

Wśród trzydzieściorga uczestników happeningu znalazła się młodzież, między innymi ze Sokółki, z zespołu powiatowego Studio Poezja, uczestnicy różnego rodzaju warsztatów teatralnych oraz będący pod opieką Centrum Pomocy Imigrantom i Uchodźcom Caritas seniorzy z Ukrainy.

– Metastasio jest bez granic. Żywioły też potrafią być bez granic i to jest ten most łączący zarówno artystę, który w swoich librettach zawarł odniesienia do natury, a także do granic, czyli do rzeczy, którą tak naprawdę bardzo często przekraczamy, a natura praktycznie ich nie zna. 30-osobowy zespół przedstawi dość nietypową performatywną część tych żywiołów. Cztery żywioły, personifikacja opery jako główna postać. Będzie bardzo ciekawie – mówi Rafał Supiński, reżyser „Libretta ciała” – happeningu inspirowanego listami i duchowością Pietra Metastasia.

W trakcie festiwalu w muzyczną podróż przez wyrafinowany świat europejskiej opery i oratorium – od ekspresyjnego baroku po mozartowską doskonałość formy w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej zabiorą słuchaczy studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Koncert przygotowała i poprowadzi zza klawesynu dr hab. Anna Krzysztofik-Buczyńska. 

– Będzie to zbiór arii i duetów o żywiołach, o uczuciach. Oczywiście będzie miłość, będzie nienawiść. Wszystko to wyśpiewa piątka studentów: Daria Lachowska, która jest jednocześnie chórzystką operową, będzie również Karolina Kolińska, Kamila Łapińska, Krystian Leszczyński i Grzegorz Ciulkin. A ja od klawesynu będę tym młodym ludziom akompaniowała i jednocześnie poprowadzę koncert tłumacząc, o czym będą arie. Opowiemy też dwie opery, bo część z tych arii pochodzi z „Wesela” Figara i część z „Don Giovanniego” Wolfganga Amadeusza Mozarta i też powiem, które z librett powstały w czasach Pietra Metastasia, bądź które z nich są właśnie jego autorstwa. Zaczniemy wczesnym barokiem od Giulio Caccini a skończymy na klasycyzmie mozartowskim – mówi dr hab. Anna Krzysztofik-Buczyńska, prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku.

Koncert w amfiteatrze opery odbędzie się w przyszłą sobotę (16.08) o 20:00. Wstęp wolny. (jd)

