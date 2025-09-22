Zbliża się Festiwalu Kierunek Wschód. Do Białegostoku przyjadą teatry z Gruzji, Armenii, Macedonii Północnej, czy Serbii

22 września, 2025

Źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku Źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Teatry z Gruzji, Armenii, Macedonii Północnej, Serbii, Litwy oraz niezależną grupę teatralna z Białorusi będą prezentować swoje spektakle na Festiwalu Kierunek Wschód organizowanym w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Międzynarodowy festiwal potrwa od 3 do 9 października.

Widzowie zobaczą spektakle poruszające tematy społeczne, polityczne i egzystencjalne – od historii inspirowanych białoruskim „podziemiem” teatralnym, po futurystyczne wizje świata bez technologii i absurdalne realia życia rodzinnego.

Wstęp na wszystkie spektakle będzie bezpłatny, ale obowiązują darmowe wejściówki, które będzie można odbierać od wtorku (23.09) w kasie Teatru Dramatycznego przy ul. Suraskiej 1. Przedstawienia odbędą się m.in. w Kinie Ton, Uniwersyteckim Centrum Kultury, Auli Wydziału Nauk o Edukacji oraz Kinie Forum. (red.)

PROGRAM FESTIWALU

3 PAŹDZIERNIKA 2025 | PIĄTEK

godz. 19:00 • „Astygmatycy” reż. Ioseb Bakuradze, Movement Theatre (Gruzja) – Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. K. Ciołkowskiego 1N

4 PAŹDZIERNIKA 2025 | SOBOTA

godz. 19:00 • „Na pełnym morzu” reż. Blagoj Micevski, NU Naroden Teatar Bitola (Macedonia Północna) – Aula Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20

5 PAŹDZIERNIKA 2025 | NIEDZIELA

godz. 17:00 • „Zekameron” reż. Wojciech Urbański, Niezależna Grupa Teatralna Kupałowcy (Białoruś) – Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. K. Ciołkowskiego 1N

godz. 19:30 • „Zekameron” reż. Wojciech Urbański, Niezależna Grupa Teatralna Kupałowcy (Białoruś) – Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. K. Ciołkowskiego 1N

6 PAŹDZIERNIKA 2025 | PONIEDZIAŁEK

godz. 19:00 • „Utopia dzisiaj” reż. Marko Grubić i Milena Minja Bogavac, Grupa Teatralna Fast Forward (Serbia) – Kino Ton, Rynek Kościuszki 2

7 PAŹDZIERNIKA 2025 | WTOREK

godz. 18:00 • „Wi-Wi” Narodowy Teatr Akademicki im. Gabriela Sundukyana w Erywaniu (Armenia) – Kino Forum, ul. Legionowa 5

8 PAŹDZIERNIKA 2025 | ŚRODA

godz. 19:00 • „Gry (nie)dziecięce” reż. Albertas Vidžiūnas, Alytaus Miesto Teatras (Litwa) – Kino Forum, ul. Legionowa 5

9 PAŹDZIERNIKA 2025 | CZWARTEK

godz. 19:00 • „Autostrada” reż. Andrzej Mastelarz, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (Polska) – Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. K. Ciołkowskiego 1N