Zbliża się Festiwal Tutaka – święto kultury białoruskiej na Podlasiu

4 lipca, 2025

Źródło: Fundacja Tutaka

To największa impreza muzyczna promująca kulturę białoruską. Już po raz piąty na polanie Boryk koło Gródka w przyszłym tygodniu rozpocznie się Festiwal Przebudzonych „Tutaka”.

Zaplanowano dwie sceny, na każdej po 10 zespół.

– W tym roku będziemy mieli 3 dni pełnowartościowego festiwalu z wielką sceną główną, na której wystąpi 10 zespołów, takich jak Krambambula, jak Naviband, Dzieciuki, jak Ilo Friens, ale też oprócz tych gwiazd chcemy także promować zespoły młode, jeszcze nieodkryte, dlatego też będzie Mandzik, Archedelik, Śpiewy z Podmosta – mówi Paweł Stankiewicz Fundacji TUTAKA.

Festiwal Przebudzonych TUTAKA to nie tylko koncerty, to również ponad 50 innych aktywności. – Między innymi to są dyskusje na tematy współczesne Białorusinowi, ale nie tylko, bo to są tematy takie jak tożsamość Białorusinów na Podlasiu, też jaki reżim wywiera presję na ludziach, którzy uciekli przed nim, atakując ich rodzinę, które zostały w Białorusi. Poza tym różnego rodzaju masterklasy, warsztaty, lekcje. Mamy również pokazy filmowe, więc ten program jest naprawdę taki pod korek – dodaje Paweł Stankiewicz.

Wstęp na Festiwal Przebudzonych TUTAKA odbędzie się od 10 do 13 lipca, wstęp jest wolny. (hk)