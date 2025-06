Zbliża się festiwal „Między Wierszami”. Będą to spotkania z teatrem, filmem, poezją i muzyką

28 czerwca, 2025

Konferencja zapowiadająca Festiwal Między Wierszami, fot. Hanna Kość Konferencja zapowiadająca Festiwal Między Wierszami, fot. Hanna Kość

Legendarnym przedstawieniem Teatru Wierszalin pt.: „Turlajgroszek”, ale w odnowionej formie, rozpocznie się tegoroczny festiwal „Między Wierszami”. Od 4 do 27 lipca w Supraślu będą spektakle teatralne, ale także spotkania z literaturą, filmem, poezją i muzyką.

„Turlajgroszek” to oparta o białoruską baśń opowieść o dziecku sprzedanym przez rodziców ulicznemu handlarzowi. Spektakl zdobył nagrodę Fringe First na światowym festiwalu Teatralnym w Edynburgu. Gościł też na scenach w Stanach Zjednoczonych, Australii i Japonii.

– To jest dla mnie podróż jakaś niezwykła, bo ja się zanurzam w rzeczywistość sprzed 35 lat strasznie silnie wrytej w moją pamięć i w moje emocje – mówi Piotr Tomaszuk, dyrektor Teatru Wierszalin. – A drugim kontekstem jest żywość tej historii, więc siła tej plastyki, tej literatury, tego „Turlajgroszka” napisanego wspólnie z Tadeuszem Słobodziankiem, bo to o tej wersji mówimy. To jest coś, co z czystym sumieniem mogę polecić.

Na festiwalu „Między Wierszami”, poza spektaklami Teatru Wierszalin, będzie też Kampus Filmowy, czyli spotkania z wykładowcami i studentami Szkoły Filmowej w Łodzi, którzy opowiadać będą o tworzeniu animacji. W trakcie festiwalu nie zabraknie też koncertów.

– Przyjedzie do nas naprawdę pierwsza liga, jeżeli chodzi o wykonawców polskiej sceny muzycznej. To Piotr Wojtasiik Quintet z Anną Marią Jopek, a to jest głos pełen poezji. I arcymistrz fortepianu, wręcz alchemik fortepianu, czyli Leszek Możdżer. To będzie absolutnie wyjątkowy koncert, bo koncert w naszej kameralnej przestrzeni, gdzie artysta będzie na wyciągnięcie ręki – zapewnia Rafał Gąsowski, kurator artystyczny festiwalu i aktor Teatru Wierszalin.

Będzie to już piąta edycja festiwalu „Między Wierszami”. Tradycyjnie odbędzie się też Uliczka Poetów, w trakcie której aktorzy Teatru Wierszalin będą recytować wiersze poetów w centrum Supraśla. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: