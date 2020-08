Zbliża się 3.edycja Festiwalu Teatralnego LasFest w Solnikach

Sierpień 3, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Spektakle, instalacje, filmy oraz koncert – w tym miesiącu odbędzie się 3.edycja festiwalu LasFest w Siedlisku Kultury Solniki 44.

Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia – będzie to spotkanie ze sztuką o wysokiej randze. Patronem tegorocznej odsłony jest wilk.

– Edycja Last Fest 2020 odbywa się pod hasłem: „Mamy wilka”, jest tu taki zakręt lingwistyczny, bo z jednej strony jest wilczyca, matka wilka, a z drugiej strony chcieliśmy się pochwalić, że w tych lasach naprawdę mamy wilki. Przypominają o sobie conocnym rzewnym wyciem czy też sporadycznymi porwaniami młodych sztuk bydła z okolicznych łąk. To nas skłoniło do tego, żeby patronem 3. edycji LasFestu został wilk, ale też ta wilcza natura, wilczy charakter zainspirował nas do stworzenia programu festiwalu – wyjaśniał dyrektor artystyczny LasFestu Paweł Chomczyk.

W programie jest instalacja Tadeusza Wierzbickiego „Studnie światła”, nocny spektakl spadających gwiazd z muzyką na żywo, a także przedstawienie „Oddaleńcy”, pokaz filmów krótkometrażowych oraz koncert Tymański gra Ciechowskiego. Szczegółowy program znajduje się tutaj. LasFest odbędzie się między 11 a 15 sierpnia. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można rezerwować wysyłając e-mail na adres: info.solniki44@gmail.com. (ea/mc)

O 3.edycji LasFestu opowiada dyrektor artystyczny Paweł Chomczyk