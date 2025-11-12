Zbiórka dla najmłodszych wojowników. Białostocki Dzień Wcześniaka już wkrótce

12 listopada, 2025

Obchody Światowego Dnia Wcześniaka w Białymstoku, fot. Hanna Kość Obchody Światowego Dnia Wcześniaka w Białymstoku, fot. Hanna Kość

W Białymstoku trwa zbiórka rzeczy dla wcześniaków przebywających na oddziałach neonatologicznych. Akcję organizuje Fundacja Mali Wojownicy z okazji zbliżającego się Dnia Wcześniaka. Potrzebne są ubranka w bardzo dobrym stanie do rozmiaru 56, pieluszki tetrowe i flanelowe, balsamy, oliwki oraz kremy dla dzieci. Dary można przekazywać do czwartku (13.11) do siedziby fundacji przy ul. Mickiewicza 50 w dni powszednie.

Następnie odbędzie 15 listopada Białostocki Dzień Wcześniaka – pełen atrakcji dla najmłodszych i ich rodzin. W programie warsztaty i zabawy robotyczne, joga dla dzieci, rękodzieło, tatuaże brokatowe i występ muzyczny, a także poczęstunek i upominki dla wcześniaków oraz ich rodzeństwa.

Kulminacją będzie fioletowy marsz. 17 listopada o 10:00 dzieci z placówek edukacyjnych oraz rodziny wcześniaków przejdą wokół stawu na ul. Mickiewicza. Będzie to już V Fioletowy Spacer, który jest symbolem wsparcia dla tych, którzy ze swoimi dziećmi są jeszcze w szpitalu, jak też wyrazem szacunku dla najmłodszych i najmniejszych, ale niezwykle dzielnych wojowników. (red.)