Zbiórka darów, a także marsz, konsultacje i warsztaty na Dzień Wcześniaka

Listopad 8, 2022

Sylwia Wesołowska, fot. Hanna Kość Sylwia Wesołowska, fot. Hanna Kość

W listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. Fundacja Mali Wojownicy z Białegostoku, która wspiera rodziny i ich dzieci przedwcześnie urodzone świętuje cały miesiąc.

Pierwsze wydarzenia zaczną się dokładnie 17 listopada.

– W Dniu Wcześniaka publikujemy w mediach społecznościowych zdjęcie na fioletowo ubranymi, czy z fioletowym filtrem, czy z jakimiś akcesoriami fioletowymi i oznaczamy #filoetowidlawcześniaków – mówi Sylwia Wesołowska, założycielka oraz prezes Fundacji Mali Wojownicy. – Tego dnia mamy też Fioletowy Marsz. Zapraszamy na niego wszystkich sympatyków naszej fundacji i rodziny wcześniaków, ale też grupy przedszkolne i szkolne. Będziemy spacerować wokół stawów przy ulicy Mickiewicza z transparentami wspierającymi rodziców wcześniaków i fioletowymi balonikami. Chcemy pokazać, że to jest radosny dzień zwycięstwa naszych dzieciaków nad śmiercią.

17 listopada będą również konsultacje z pielęgnacji dzieci i chustonoszenia. Następnie 19 listopada w siedzibie fundacji będzie Spotkanie Rodzin Wcześniaków. W programie są m.in. zajęcia animacyjne, plastyczne i sensoryczne, sesje fotograficzne oraz konsultacje ze specjalistami z dziedzin fizjoterapii oraz neurologopedii. Obchody zakończą się 26 listopada konferencją dla zawodów medycznych na temat rozwoju wcześniaków.

Natomiast już teraz fundacja Mali Wojownicy zbiera rzeczy dla wcześniaków.

– Jak co roku cały listopad jest pod znakiem Dnia Wcześniaka, bo organizujemy zbiórkę darów dla oddziałów neonatologicznych obydwu białostockich szpitali. Już teraz trwają zbiórki zarówno u nas w fundacji, jak i wielu placówkach edukacyjnych. Zbieramy ubranka od rozmiaru 44 do 50, pieluszki flanelowe, tetrowe, kocyki (mogą być używane, ale w bardzo dobrym stanie) i emolienty. To są najpotrzebniejsze rzeczy na oddziałach, bo one najszybciej się zużywają – dodaje Sylwia Wesołowska.

Wszystkie rzeczy można przynosić do siedziby Fundacji Mali Wojownicy przy ulicy Mickiewicza. Zebrane dary trafią do szpitala wojewódzkiego, a także do szpitala USK. (hk)