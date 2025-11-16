Zbadaj podwozie – zadbaj o męskie zdrowie! Nietypowa akcja profilaktyczna w Białymstoku

16 listopada, 2025

Mechaniak – miejsce akcji źródło: NFZ

W poniedziałek, 17 listopada, w godzinach 9:00–17:00, na terenie stacji kontroli pojazdów Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku odbędzie się akcja łącząca motoryzację z promocją zdrowia. Podlaski NFZ wraz z białostockim „Mechaniakiem” przygotowali przedsięwzięcie, które – opierając się na stereotypie, że mężczyźni prędzej zadbają o samochód niż o siebie – ma zachęcić panów do regularnej profilaktyki.

Bezpłatne sprawdzenie hamulców i podwozia

W ramach akcji kierowcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego badania technicznego hamulców i podwozia swoich pojazdów. To doskonała okazja, by sprawdzić stan auta i upewnić się, że jest ono w pełni sprawne i bezpieczne.

Profilaktyka zdrowia mężczyzn – co przygotowano?

Gdy mechanicy będą zajmować się pojazdami, uczestnicy spotkania będą mogli odwiedzić punkt profilaktyczny Podlaskiego NFZ. Do dyspozycji panów będą m.in.:

Analiza składu ciała – szybka ocena m.in. poziomu tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej,

Informacje o badaniach profilaktycznych dostępnych w regionie,

Instruktaż samobadania jąder z wykorzystaniem fantomu – praktyczna wiedza kluczowa dla zdrowia mężczyzn.

Dlaczego powstała ta inicjatywa?

Organizatorzy podkreślają, że panowie wciąż zbyt rzadko wykonują badania kontrolne, mimo że profilaktyka jest najskuteczniejszym sposobem wcześniejszego wykrywania chorób. Połączenie tematu zdrowia z motoryzacją ma na celu dotarcie do mężczyzn w miejscu dla nich naturalnym i przyjaznym.

Informacyjny charakter inicjatywy

Całe przedsięwzięcie ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Przypomina, że warto regularnie dbać nie tylko o stan techniczny samochodu, ale również o własne zdrowie. Specjaliści będą podkreślać, jak proste i dostępne są badania, które mogą realnie wpłynąć na życie i bezpieczeństwo mężczyzn.

Zadbaj o podwozie – gdzie i kiedy?

Stacja kontroli pojazdów Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku (wjazd od ul. Wierzbowej)

17 listopada, godzina 9:00 – 17:00

Udział bezpłatny

