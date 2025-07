Zawyją syreny alarmowe – test systemu ostrzegania i hołd dla Powstańców Warszawskich

31 lipca, 2025

W najbliższy piątek, 1 sierpnia o godzinie 17:00, na terenie całego województwa podlaskiego zawyją syreny alarmowe. Dźwięk ciągły trwający 1 minutę będzie elementem treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności, a także symbolicznym upamiętnieniem wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że uruchomienie syren będzie miało charakter ćwiczeń technicznych – sprawdzona zostanie sprawność infrastruktury alarmowej na terenie województwa. To ważny element przygotowań na ewentualne sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe, zagrożenia militarne czy inne zdarzenia wymagające szybkiego informowania mieszkańców. Jednocześnie sygnał zostanie nadany w godzinie „W”, czyli o 17:00 – dokładnie w momencie, w którym 81 lat temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Uruchomienie syren to symboliczny gest pamięci o bohaterach 1944 roku, który każdego roku gromadzi Polaków we wspólnej chwili zadumy i wdzięczności.

Ważne: emitowany sygnał będzie tylko testem – mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań ewakuacyjnych czy zabezpieczających. Systemy ostrzegania są kluczowym elementem bezpieczeństwa publicznego. Regularne testy pozwalają zachować ich gotowość, a także zwiększają świadomość mieszkańców w zakresie reagowania na sygnały alarmowe. Warto poinformować bliskich i sąsiadów, szczególnie osoby starsze, aby uniknąć niepotrzebnego niepokoju podczas testu.

