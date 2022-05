Zawody Street Noise – dwa dni tańca ulicznego w klubie Gwint

Maj 22, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Ponad 600 zawodników wzięło udział w zawodach Street Noise, jakie w miniony weekend (21-22.05) odbyły się w Klubie Gwint. Szósta edycja wydarzenia ściągnęła uczestników z całego kraju.

Podczas Street Noise przygotowano 4 kategorie wiekowe (Kids, Junior, Old, 30+) i 4 kategorie taneczne (Hip Hop 2 vs 2, Breaking 2 vs 2, Showcase, Breaking 1 vs 1).

– Zawody tańca ulicznego to rewelacyjne wydarzenie, zrzeszające polską scenę tańca ulicznego, a Bboye i hip-hopowcy razem na jednej scenie walczą o najlepsze miejsca. W tym roku zgłosiło się ponad 600 uczestników: od najmłodszych do 11 lat, poprzez młodzież do 15 lat i na dorosłych tancerzach kończąc. Poziom zawodów jest wysoki. Są grupy debiutujące i są z kilkunastoletnim stażem tanecznym oraz zawodowcy – mówiła nam podczas zawodów Marta Molska, organizatorka i i pomysłodawczyni Street Noise.

Michał i Szymon przyjechali z Kętrzyna, a startowali w kategorii 2 vs.2 oraz 1vs.1 powyżej 16, w break dance. – Razem chcemy jeździć na zawody, by się rozwijać – stwierdza Michał, który przyznał, iż na zawodach w Białymstoku był po raz kolejny. – Takie imprezy nakręcają rynek break dance – dodał.

Z kolei Wincenty z Warszawy startował w kategorii do 11 lat. – Czuję się przygotowany, trenuję z kolegą. Zaprezentuję kilka własnych freezes-ów, i ja i on zrobimy seta – mówił tuż przed startem.

Białostoczanin Bboy Radzias tańczy od 16. roku życia. Podczas Street Noise w sobotę prowadził zawody hip-hop, w niedzielę sam wystartował w zawodach. – Cieszy wysoka frekwencja, a to potwierdza, że impreza trzyma poziom i tancerze chętnie przyjeżdżają tu z całej Polski.

Uczestników podczas tegorocznych zawodów obserwowali profesjonalni tancerze: Surwi, Sheva, Bboy JohnnyFox, Bboy Thomaz, Bgirl A.G.T., Frenczi, a o oprawę muzyczną zadbali DJ Zielak i DJ Jakubeg.

Organizatorem Street Noise jest Stowarzyszenie Freeway oraz agencja DO IT crew. Imprezę swoim patronatem medialnym objęło Radio Akadera. (at)