„Zawartość wnętrza” – wystawa problemowa Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

2 marca, 2023

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, fot. Małgorzata Turecka Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, fot. Małgorzata Turecka

Prace 16 artystów – pracowników Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej będzie można oglądać od piątku (03.03) w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego przy ul. Świętojańskiej 17 w Białymstoku. Ekspozycja zatytułowana „Zawartość wnętrza” będzie eksponowana do 19 kwietnia.

Na wystawie będzie można obejrzeć prace: Anny Ciżewskiej-Czarneckiej, Andrzeja Dworakowskiego, Łukasza Gireń, Radosława Górskiego, Aleksandry Jakuć, Marty Kruk, Tatiany Misijuk, Jarosława Perszko, Katarzyny Richter, Waldemara Reguckiego, Justyny Sołomianko, Marka Świrydowicza, Magdaleny Toczydłowskiej, Sławomira Wojtkiewicza, Katarzyny Zabłockiej, Justyny Zalewskiej-Grycuk.

– Wystawa stanowi przegląd wypowiedzi arty­stycznej dotyczącej tytułowego zagadnienia – informuje Anna Sidorczuk, kuratorka wystawy. – Jest próbą odniesienia do pojęcia „istoty wnętrza”, jego specyfiki, skojarzeń i powiązań, odpowiedzi, jaki charakter przybrało wnętrze w ludzkiej percepcji i za­sobach doświadczeń. Twórcy główną ideę starają się wyrazić w sposób sobie właściwy, to zaś tworzy ze­staw spokrewnionych formalnie i poniekąd wyrazowo dzieł, będących świadectwem różnego postrzegania tego zagadnienia. Artyści Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, przy użyciu różnorod­nych środków wyrazu, starają się przybliżyć pojęcie przestrzeni i odpowiedzieć na pytanie o to, co ją tworzy. Koncentrując się na różnych aspektach wnętrza przeprowadzają jego studium, analizują je jako przestrzeń, która posiada wła­sne znaczenie. Znaczenie, o którego randze stanowi zawartość tejże przestrzeni. Dodatkowym celem wystawy jest otwarcie nowych pól przedmiotowych i podmiotowych analiz.

Wydarzeniami towarzyszącymi wystawie są zajęcia skierowane do różnych grup odbiorców w formie warsztatów dyskusyjnych. Wystawie towarzyszy również dwujęzyczny katalog zaprojektowany przez Bogdana Supruna.

Wystawa objęta została patronatem honorowym Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, a także Marszałka Województwa Podlaskiego dr. Artura Kosickiego oraz Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. (mt)

O wystawie opowiada jej kuratorka Anna Sidorczuk: