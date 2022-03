„Zaświeć się na niebiesko”. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Białymstoku

Marzec 30, 2022

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jak co roku białostocki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, organizuje akcję „Zaświeć się na niebiesko”.

Z jednej strony chodzi tu propagowanie wiedzy o autyzmie, z drugiej – zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i problemy osób dotkniętych tym zaburzeniem.

– Chcemy pokazać, że istniejemy, liczymy też na to, że będziemy zauważeni, że poprzez takie „zaświecenie się” na niebiesko społeczeństwo wyrazi swoją solidarność z osobami dotkniętymi tym schorzeniem – mówi Andrzej Szumowski z białostockiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

W tym roku akcja informacyjna odbędzie się w centrum handlowym Atrium Biała, w sobotę, 2 kwietnia między 12:00 a 20:00. Białostocki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu organizuje jednak wydarzenia przez cały kwiecień, który jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu.

– Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu, i my też organizujemy różnego rodzaju wydarzenia przy tej okazji, jak np. spotkania w szkołach. Staramy się spotykać z uczniami, nauczycielami i opowiadać o tym, co wiąże się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czym jest to zaburzenie i jakie zachowania mogą mieć osoby, które mają zaburzenie ze spektrum autyzmu – mówi Marcin Kruhlej z białostockiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

W ramach solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami na niebiesko podświetlone zostaną budynki użyteczności publicznej. Będą to m.in. Opera i Filharmonia Podlaska.

Każdy z nas może włączyć się w tę akcję, np. zakładając tego dnia niebieskie ubranie. (mt)

Z Andrzejem Szumowskim i Marcinem Kruhlejem z białostockiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu rozmawia Andrzej Petelski: