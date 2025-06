Zastosowanie i praktyczne wykorzystanie danych medycznych – konferencja w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

10 czerwca, 2025

Przedstawiciele ministerstwa zdrowia, samorządowcy i medycy rozmawiali we wtorek (10.06) w Białymstoku o współpracy nauki i samorządu w kształtowaniu polityki zdrowotnej. Konferencję zorganizował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku we współpracy z Senatem RP i był częścią obchodów Roku Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki.​

W trakcie konferencji przedstawiono m.in. przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządu i uczelni medycznych w gromadzeniu danych naukowych na temat zdrowia lokalnej populacji oraz sposobu ich praktycznego przełożenia na interwencje prozdrowotne.

– Wiemy jak edukacja i profilaktyka jest niezmiernie ważnym tematem. Tematem, który jest zbyt poważny, by pozostawał tylko w rękach medyków. Tematem, który by był dobrze zagospodarowany, by trafiał do swoich odbiorców, musi odbywać się w ścisłej, w dobrej, w przyjaznej współpracy pomiędzy medykami, pomiędzy naukowcami, ale również pomiędzy decydentami. I to zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym i powinno odbywać się w oparciu właśnie o wysokiej jakości danych – mówi prof. Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Konferencja „Pozyskiwanie wysokiej jakości danych na potrzeby zdrowia publicznego” nie bez powodu odbyła się w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, bo to tutaj prowadzone są unikalne w skali Europy długoterminowe badania stanu zdrowia populacji miejskiej „Białystok Plus”.

– Dane są bardzo rozległe i te dane możemy w bardzo różny sposób przedstawiać np. geograficzny, w sposób czasowy, możemy modelować, co by było, gdybyśmy ograniczyli pewne czynniki ryzyka. Dane są do użytku zarówno decydenci, jak i naukowcy mogą do nas wracać po te dane. Jeżeli chodzi o wyniki, to mamy problem z otyłością, mamy problem ze stanem przed cukrzycowym, mamy problem również z łagodną i umiarkowaną depresją – tłumaczy prof. Karol Kamiński, prorektor ds. medycyny prewencyjnej i otwartej nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dyrektor Ośrodka Badań Populacyjnych, które prowadzi badania Białystok Plus.

Konferencja ma przybliżyć możliwości realizacji programów polityki zdrowotnej oraz działań prozdrowotnych w województwach, powiatach i gminach poprzez planowanie i realizację interwencji prozdrowotnych opartych na danych naukowych oraz dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. (hk)