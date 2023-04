Zarządzanie finansami i rachunkowość – nowy kierunek studiów na Politechnice Białostockiej

20 kwietnia, 2023

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut

Od października na Politechnice Białostockiej będzie można studiować nowy kierunek – Zarządzanie finansami i rachunkowość. To odpowiedź na potrzeby rynku pracy w kwestii kształcenia specjalistów ds. finansów. Będą to studia licencjackie.

– Jest to jedyny taki kierunek w Polsce. Stawiamy na praktyczną edukację, w związku z tym zajęcia będą prowadzone przede wszystkim przez praktyków. Studenci dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać finansami, a także zdobędą cenne doświadczenie i kompetencje podczas praktyk zawodowych, które będą trwały sześć miesięcy. Warto dodać, że na nowym kierunku przewidziane są dwie akredytacje CIMA oraz ACCA. Serdecznie zachęcam do wyboru tego kierunku – przekonuje dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, zapraszając kandydatów na nowe studia.

Jakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów nowego kierunku? Jakie dodatkowe korzyści zawiera propozycja Wydziału w Kleosinie? O tym z dr Moniką Walicką z Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej rozmawiała Magdalena Grzęda-Zajkowska.

Czym się wyróżnia się nowy kierunek na Wydziale Inżynierii Zarządzania?

– Zarządzanie finansami i rachunkowość to nowa propozycja Wydziału Inżynierii Zarządzania. Kierunek adresujemy do maturzystów, upatrujących swojej ścieżki kariery w obszarze zarządzania finansami i rachunkowości. Co ważne, to kierunek ściśle praktyczny – w czasie trzyletniego toku studiów planowanych jest aż sześć miesięcy praktyk. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z przedsiębiorstw: księgowych, doświadczonych kierowników i dyrektorów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych. Warto dodać, że program studiów powstał we współpracy z liderami rynku finansowego: bankami, kancelariami rachunkowo-podatkowymi, czy urzędami. Instytucje te ochoczo deklarowały możliwość przyjmowania studentów na staże, co często wiąże się z późniejszym zatrudnieniem naszych absolwentów.

Jak będą wyglądały zajęcia na studiach I. stopnia?

– Program studiów to minimum wykładów i maksimum praktyki. Oznacza to realizację zajęć w pracowniach specjalistycznych, z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania oraz bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Dołożymy wszelkich starań, by stworzyć studentom takie warunki, jakie czekają na nich w zawodach, w których będą w przyszłości pracować. Studenci mogą się spodziewać praktycznych przedmiotów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, analizą finansową, raportowaniem zarządczym, rozliczeniami PIT, CIT, VAT, obsługą programu Płatnik, czy prowadzeniem ksiąg rachunkowych na komputerach.

Jakie możliwości zatrudnienia stwarza kierunek?

– Kierunek daje studentowi możliwości wyboru obszaru zawodowego, w którym chciałby się rozwijać. Już po pierwszym roku studiów oferujemy dwie specjalności. Student może wybrać zarządzanie finansami, co pozwoli mu znaleźć pracę w zawodzie analityka finansowego, czy kontrolera finansowego w działach analiz ekonomicznych i finansowych, a także znaleźć zatrudnienie jako pracownik banku, pracownik działów finansowo-księgowych dużych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, czy giełdy papierów wartościowych. Drugą ścieżką wyboru jest specjalność rachunkowość, dzięki której można rozwijać swoją karierę w profesjach związanych z księgowością, ubezpieczeniami społecznymi oraz podatkami w instytucjach z obszaru administracji publicznej (skarbowej), firm doradztwa podatkowego i rachunkowego, czy prowadzić własny biznes. Absolwenci kierunku mogą podwyższać swoje kompetencje kontynuując edukację na studiach drugiego stopnia z akredytacją naszego partnera ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest to znana, międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). Mogą też oni zdobywać inne profesjonalne kwalifikacje i uprawnienia w zawodach takich jak, biegły rewident, czy doradca podatkowy. Niezależnie od wyboru specjalności, studenci z łatwością odnajdą się na rynku pracy, zarówno polskim, jak i międzynarodowym.

Czy zarobki w sektorze finansowym są przekonującym argumentem do podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania?

– Jak wskazują statystyki i badania średnich wynagrodzeń w poszczególnych sektorach, zarobki w obszarze finansów i rachunkowości kształtują się na poziomie niemal 14 tysięcy złotych. To więcej niż oferuje sektor usług prawnych czy bankowości. Wynagrodzenie na stanowiskach głównego księgowego plasuje się na poziomie od 14 do 22 tysięcy złotych, tak samo jest w przypadku analityka finansowego. Z kolei, na stanowiskach finansowych, gdzie niezbędne są kompetencje menadżerskie, a w takie też planujemy wyposażyć naszego absolwenta, zarobki rozpoczynają się już od 18 tysięcy złotych wzwyż.

Studia na kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość zapewniają tytuł licencjata. Czy istnieje możliwość kontynuowania edukacji?

– Oczywiście. Planujemy, by w trakcie studiów I. stopnia student zdawał egzaminy o charakterze praktycznym z zakresu profesjonalnych kwalifikacji zarówno ACCA, jak i CIMA. Absolwenci studiów licencjackich mogą podwyższać swoje kompetencje wybierając studia II. stopnia na naszym Wydziale. Warto podkreślić, że uprawniają one do maksymalnie dziewięciu zwolnień

w procesie pozyskiwania kwalifikacji ACCA. A skoro już mówimy o tej globalnej organizacji zrzeszającej specjalistów z całego świata (ACCA), to student, który zdecyduje się na przystąpienie do ścieżki ACCA, może liczyć na inne udogodnienia, dzięki m.in. zdawaniu egzaminów jeszcze na studiach licencjackich, jak i ofercie finansowych benefitów Accelerate zapewnianych naszej uczelni przez ACCA.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowości?

– Kierunek Zarządzanie finansami i rachunkowość to z pewnością kierunek dedykowany studentom ambitnym, którzy nie boją się wzywań i widzą siebie w zawodach związanych z finansami i rachunkowością. Studia są atrakcyjne nie tylko z powodu praktycznych kompetencji i zawodowych uprawnień, które można zdobyć jeszcze w trakcie nauki, ale przede wszystkim ze względu na możliwości rozwoju i perspektywy pracy. Absolwenci naszego kierunku będą znakomicie przygotowani do podjęcia zatrudnienia w czołowych firmach z regionu, Polski, a także w firmach o globalnym zasięgu. Zapraszamy na studia i zdobywania kwalifikacji u naszych partnerów. Życzymy sukcesów zawodowych!

(mt)