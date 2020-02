Zarejestruj auto, odbierz dowód osobisty. Otwarta sobota w urzędzie

Luty 28, 2020

To okazja do załatwienia urzędowych spraw, na które brakuje czasu w tygodniu. W sobotę (29.02) między 8.00 a 12.00 odbędzie się kolejna otwarta sobota w urzędzie miejskim przy ul. Branickiego.

Białostoczanie będą mogli m.in. załatwić sprawy związane z udziałem w wyborach Prezydenta RP, które odbędą się 10 maja. Na przykład będzie można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania czy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Inicjatywa otwartych sobót w Urzędzie Miejskim w Białymstoku jest realizowana od 2014 roku. W wyznaczone soboty białostoczanie przyjeżdżają najczęściej do Referatu Rejestracji Pojazdów oraz Referatu Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych. W tym pierwszym załatwiają sprawy związane m.in. z rejestracją samochodów i wymianą dokumentów. W drugim – składają wnioski o wydanie dowodu osobistego i odbierają gotowy dokument. Z kolei do USC mieszkańcy zgłaszają się, aby otrzymać akt zgonu, odwiedzić stanowiska związane z zawieraniem małżeństw czy archiwum.

Mieszkańcy, którzy mają profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, każdego dnia mogą złożyć wniosek (np. o dowód osobisty, odpis z rejestru stanu cywilnego) lub zawiadomić o zbyciu pojazdu przez internet.

Kolejna otwarta sobota przy ul. J. K. Branickiego odbędzie się 28 marca. (mt/mc)