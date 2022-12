„Zaproś Studenta na Święta” – druga odsłona akcji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Grudzień 14, 2022

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zachęca swoich pracowników do włączenia się w akcję „Zaproś Studenta na Święta”. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który w Polsce ma wielowiekową, bogatą, niepowtarzalną tradycję. Tradycję, którą bez wątpienia warto pokazywać przedstawicielom innych kultur – przekonuje uczelnia.

Wspólnota Akademicka UMB to także ponad 450 zagranicznych studentów i doktorantów z wielu różnych krajów i wielu kultur, często odmiennych od naszej rodzimej kultury. Studiują tam osoby z 40 krajów świata, z tak odległych miejsc jak Indie, Myanmar, Stany Zjednoczone, Kanada, Nigeria, a nawet Trynidad i Tobago.

– Nie każdy z tych studentów wyjedzie w czasie, kiedy Polacy będą zasiadać do wspólnej Wigilii i wspólnego świętowania. Dlatego też Welcome Centre naszej uczelni organizuje po raz drugi akcję „Zaproś Studenta na Święta”. Jeśli ktoś z Państwa ma taką możliwość i chciałby zaprosić studenta/doktoranta lub studentów/doktorantów z zagranicy, studiujących na naszej uczelni, zachęcamy do takiego pięknego gestu. Będzie to dla nich nie tylko okazja do poznania polskich obyczajów i tradycji, ale również krok w kierunku aklimatyzacji i ułatwienia odnalezienia się w miejscu, położonym od ich rodzinnego domu często kilka tysięcy kilometrów – mówi prof. Tomasz Hryszko, pełnomocnik rektora ds. Współpracy Międzynarodowej UMB.

Osoby chętne do zaproszenia zagranicznych studentów lub doktorantów do wspólnego spędzania świąt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru pod adres: karolina.charkiewicz@umb.edu.pl. (mt)

O idei akcji „Zaproś Studenta na Święta” opowiada prof. Tomasz Hryszko, pełnomocnik rektora ds. Współpracy Międzynarodowej UMB: