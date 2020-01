Zapisy ruszyły. Politechnika Białostocka już rekrutuje na studia II stopnia

Styczeń 14, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Politechnika Białostocka rozpoczęła zapisy na studia magisterskie. Czeka 1000 miejsc. Kandydaci w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów mogą się logować od wtorku (14.01).

Na studia stacjonarne uczelnia planuje przyjąć łącznie 920 osób. Do wyboru jest 19 kierunków. Wydział Architektury zaprasza na architekturę i architekturę wnętrz. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku można studiować: architekturę krajobrazu, biotechnologię, budownictwo, gospodarkę przestrzenną, inżynierię środowiska, inżynierię rolno-spożywczą i leśną, a także leśnictwo.

Wydział Elektryczny otworzył rekrutację na kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika. Wydział Informatyki proponuje informatykę oraz matematykę stosowaną. Z kolei na logistykę (w języku polskim i angielskim) oraz zarządzanie i inżynierię produkcji zaprasza Wydział Inżynierii Zarządzania. Natomiast na Wydziale Mechanicznym kandydaci do wyboru mają inżynierię biomedyczną, mechanikę i budowę maszyn oraz mechatronikę.

Natomiast w formie niestacjonarnej uczelnia oferuje łącznie 80 miejsc na trzech kierunkach: informatyka, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Rejestracja na wszystkie kierunki zakończy się 10 lutego o godzinie 15.00. Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia poznamy 14 lutego. Następnie, od 15 do 18 lutego (z wyłączeniem niedzieli), kandydaci powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i tym samym potwierdzić chęć studiowania na Politechnice Białostockiej. Ostateczną listę przyjętych na pierwszy rok studiów poznamy 20 lutego. (mt/mc)