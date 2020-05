Zapamiętani. Muzeum Sybiru poszukuje zdjęć Sybiraków i ich rodzin

Maj 5, 2020

Współczesne zdjęcia Sybiraków i ich rodzin mają tworzyć część wystawy stałej w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Żeby instalacja mogła jednak powstać potrzebne są fotografie osób, którym udało się powrócić z nieludzkiej ziemi oraz ich najbliższych. Stąd akcja pod hasłem #Zapamiętani.

Muzeum poszukuje Sybiraków i ich rodzin, którzy chcieliby przesłać swoje aktualne fotografie.

– Wystarczy zrobić zdjęcie czy to telefonem czy aparatem w oparciu o naszą instrukcję, którą przygotowaliśmy. Tak by każdy bez wychodzenia z domu mógł zrobić takie zdjęcie, które będzie spełniało wymagania do dalszej publikacji na wystawie stałej. Później fotografie wraz z formularzem należy przesłać na adres Muzeum Sybiru w Białymstoku – wyjaśnia rzecznik placówki, Jan Roguz.

Następnie ze zebranych zdjęć zostanie utworzona instalacja, która będzie zwieńczeniem wystawy.

– To jest instalacja, która będzie przed samym wyjściem z wystawy i chcemy pokazać osoby, których dotyczyły te wydarzenia, w sposób bezpośredni czyli ich twarze, portrety. By móc po tej ciężkiej i trudnej historii, którą poznamy podczas zwiedzania, zobaczyć, że jednak są osoby, którym udało się to przetrwać, a nawet jeżeli już nie ma ich wśród nas, to pozostawiły po sobie potomków – dodaje Roguz.

Akcja jest bezterminowa. Szczegóły dotyczące wykonania zdjęć znajdują się tutaj. (ea/mc)