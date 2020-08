Zamieszkaj w Michałowie. Gmina buduje domy i zaprasza do siebie nowych mieszkańców

Sierpień 3, 2020

źródło: UM Michałowo źródło: UM Michałowo

W Michałowie powstaną nowe mieszkania komunalne. Gmina już prowadzi na nie zapisy. Wnioski będą przyjmowane przez cały sierpień i wrzesień.

Mieszkania powstaną w zaprojektowanych specjalnie z myślą o Michałowie, domach – w każdym z nich znajdą się cztery lokale mieszkalne. Będą dostępne w dwóch wariantach: 59m2 oraz 106m2. Do każdego mieszkania będzie przynależał ogródek, a w tych z większym metrażem dostępny też będzie garaż.

Mieszkania będą wyposażone we wszystkie media. Niewątpliwą zaletą jest również kwestia ogrzewania – budynki będą przyłączone do miejskiego ciepłociągu, co zdecydowanie spowoduje, że rachunki zostaną obniżone do absolutnego minimum. warto też podkreślić, że mieszkańcy Michałowa zwolnieni są z płacenia podatku od nieruchomości.

Zarówno w przypadku domów 59m2 jak i 106m2 będą dostępne dwie formy nabycia nieruchomości: wynajem i wykup. W przypadku wynajmu, umowa jest bezterminowa z możliwością wykupu na własność po 15 latach użytkowania. Czynsz za mniejsze mieszkanie oscylować będzie wokół 395zł/mc natomiast w drugim przypadku 595zł/mc.

Wynajem skierowany jest do mieszkańców gminy Michałowo, którzy na dzień oddania mieszkań do użytku zamieszkiwali na terenie gminy Michałowo od co najmniej roku i nie posiadają innych praw do lokali/domów mieszkalnych na terenie gminy.

Wykup od wynajmu różni się z kolei przeniesieniem praw własności mieszkania od razu na użytkownika, który spłaca ratę wraz z czynszem do Spółki. W tym przypadku nie zachodzi konieczność zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości (kredyt zaciąga spółka w imieniu lokatorów). Wykup skierowany jest do wszystkich chętnych, nie ma tu warunku zamieszkiwania na terenie gminy Michałowo. Czynsze wraz z ratą wynoszą odpowiednio 790 zł oraz 1190 zł. Istnieje możliwość spłaty zobowiązania bez odsetek po 5 latach.

W przypadku wykupu niezbędna jest wpłata 30% wartości inwestycji celem partycypacji w kosztach budowy. Dokładna wysokość czynszu zostanie podana po podpisaniu umowy z bankiem, jednak – jak zastrzega gmina – nie powinna znacząco odbiegać od wstępnych wyliczeń.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zamieszkajwmichalowie.pl i od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 734 496 354. (mt/mc)