Zamień sztuczną choinkę na żywe drzewko. W sobotę szósta edycja „Akcji Choinka” w Białymstoku

17 grudnia, 2025

„Akcja Choinka” na Rynku Kościuszki, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok „Akcja Choinka” na Rynku Kościuszki, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Zamiast plastiku – zapach lasu i żywe igły. Białostoczanie znów mogą zamienić sztuczną choinkę na prawdziwe drzewko i przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska. W sobotę (20.12) na Rynku Kościuszki odbędzie się szósta edycja „Akcji Choinka”.

Miasto przygotowało 200 naturalnych drzewek, czyli sto świerków pospolitych i sto jodeł kaukaskich. Wydawanie choinek rozpocznie się o 10:00 i potrwa do wyczerpania puli. Aby otrzymać żywą choinkę w doniczce, wystarczy przynieść sztuczną choinkę lub drobny elektroodpad o wymiarach do 60 centymetrów. Po świętach drzewko będzie można posadzić w ogrodzie, a oddane choinki zostaną rozebrane i przekazane do recyklingu. (red.)