Zamiast papierowych wersji będą cyfrowe. PB wprowadza elektroniczną dokumentację

Styczeń 13, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ma być taniej, prościej, sprawniej i nowocześniej – Politechnika Białostocka wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim rozpoczyna wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją na uczelni.

Docelowo ma to być podstawowy program, na którym będzie opierała się administracja Politechniki a także kształcenie. Autorem oprogramowania jest Podlaski Urząd, który swój system wprowadził już w ponad 430 instytucjach różnego rodzaju, w tym na uczelniach wyższych.

– Cieszę się, że również uczelnie w kraju korzystają z naszego programu, chociażby Uniwersytet Gdański, czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Szkół wyższych, które posiadają system jest 26, są na różnych etapach wdrożenia. Cieszę się, że do tego grona dołączyła także Politechnika Białostocka – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis przyznaje, że wdrażanie elektronicznej dokumentacji potrwa do 2 lat.

– Mam nadzieję, że proces rozpoczęty w tym roku zostanie zakończony w latach następnych. Prawdopodobnie rok, lub dwa lata będzie to trwało, ale cały system zarządczy, jak również system kształcenia i badań naukowych, będzie objęty już dokumentacją cyfrową – dodawał prof. Lech Dzienis.

Prorektor ds. rozwoju PB, prof. Joanna Eidys przyznaje, że korzystanie z elektronicznej dokumentacji przyniesie wiele korzyści dla uczelni oraz jej pracowników, m.in. oszczędności.

– System jest całkowicie bezpłatny dla instytucji publicznych, zarówno na etapie wdrożenia, szkoleń i późniejszego utrzymywania oprogramowania, także to jest ta podstawowa oszczędność. Natomiast z punktu widzenia pracowników uczelni, wierzę w to, że oprócz tych oszczędności polegających na mniejszym zużyciu papieru, szybszym załatwianiu spraw, skuteczniejszym zarządzaniu uczelnią, będziemy mieli o wiele szybszy dostęp do informacji – mówiła prof. Joanna Eidys.

Na informatyzację uczelni, Politechnika Białostocka pozyskała 6 milionów złotych. (ea/mc)