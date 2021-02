Zamiast pączka – jabłko. Tłusty Czwartek na zdrowo w BCO

Luty 11, 2021

500 jabłek od lokalnych sadowników trafiło w czwartek (11.02) do pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii. W przypadający tego dnia Tłusty Czwartek, ale też Światowy Dzień Chorego placówka podpisała list intencyjny o współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Przedmiotem umowy jest zachęcanie konsumentów do zdrowego odżywiania się.

– Stąd pomysł, by zamiast pączka zjeść jabłko. W tym roku Światowy Dzień Chorego przypada tego samego dnia co Tłusty Czwartek, więc KOWR proponuje zdrową alternatywę dla słodkości – jabłko z oznaczeniem PRODUKT POLSKI – mówi Jadwiga Zabielska, dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Białymstoku.

Światowy Dzień Chorego jest też dobrą okazją, by mówić o tym, jak ważna jest profilaktyka nowotworowa.

– By zmienić niekorzystne statystyki powinniśmy zacząć od siebie, wziąć zdrowie w swoje ręce, badać się regularnie i nie bać się wizyty u lekarza. Rokowania pacjenta oraz wynik leczenia zależą od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. To, czy zachorujemy na raka zależy od naszych genów, wieku i trybu życia. To symboliczne jabłko przypomina nam o zbilansowanej diecie, która może uchronić nas przed rozwinięciem się choroby nowotworowej – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

BCO zachęca mieszkańców regionu do wykonywania bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym. Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w Polsce. (mt/mc)