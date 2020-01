Zakończyły się przesłuchania do „Oniegina”. Premiera opery planowana jest na maj

Styczeń 9, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Zakończył się drugi etap przesłuchań do „Eugeniusza Oniegina” Piotra Czajkowskiego, którego w tym roku, planuje wystawić Opera i Filharmonia Podlaska.

W castingu do przedstawienia wzięło udział 45 debiutujących i zawodowych artystów, którzy zostali wybrani spośród 150 kandydatów, którzy zgłosili się podczas pierwszego przesłuchania. Poszukiwani byli odtwórcy głównych ról, czyli Oniegina, Tatiany, Olgi oraz Leńskiego, ale także Lariny, Filipiewnej, Triqueta i Germina. Podczas kolejnych zmagań o angaż, soliści śpiewali z akompaniamentem orkiestry.

– To bardzo dobrzy artyści, wybrani z pierwszego etapu, dołączeni do wysokiej półki, właściwie do pierwszego garnituru polskich śpiewaków, np. Ewa Tracz. Muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczona, że takie nazwiska przyjechały do nas na przesłuchania. Te gwiazdy mogłyby oczekiwać, że nie będą brały udziału w castingu, a zostaną zaproszone do występu. Chciałam zastosować jednak klucz współzawodnictwa, jednocześnie dać szansę dla młodych, którzy dopiero debiutują, ale również utorować gwiazdom drogę do tej sceny – tłumaczyła dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – prof. Ewa Iżykowska – Lipińska.

Premiera opery „Eugeniusz Oniegin” planowana jest na maj. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej