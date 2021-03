Zakończyły się Dni Otwarte PB. Dla tych, którzy nie zdążyli materiały dostępne są w sieci

Marzec 24, 2021

Jakie możliwości daje ukończenie Wydziału Inżynierii Zarządzania lub Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej dowiedzieli się uczestnicy ostatniej odsłony Dni Otwartych PB.

Z powodu pandemii wydarzenie odbyło się online, jednak filmiki prezentujące ofertę sześciu wydziałów, wciąż są dostępne na kanale YouTube uczelni. Dzięki tym materiałom zainteresowani studiowaniem na największej uczelni technicznej w północno – wschodniej Polsce poznają obecnych studentów i ich doświadczenia związane z nauką na Politechnice, zasady rekrutacji oraz prodziekanów, którzy szczegółowo opowiadają o swoich wydziałach.

– Logistyka już w technikum mi się podobała, więc postanowiłem pójść na studia również na taki kierunek i dobrze się czuję w tym, co studiuję – dodaje Daniel Górski, student logistyki.

– Skończyłam klasę humanistyczną, ale zawsze miałam aspiracje do nauk ścisłych – mówi Alisa Borkowska, studentka informatyki. – Interesowały mnie matematyka i informatyka. Po studiach humanistycznych zdecydowałam się pójść jeszcze na studia informatyczne, żeby móc rozwijać swoje pasje. Pomimo tego, że jest się w klasie humanistycznej to jeżeli ma się jakieś zainteresowania naukami ścisłymi, matematyką, to zawsze da się zmienić zdanie, przygotować się do egzaminu i pójść w kierunku ścisłym.

Tegoroczni maturzyści będą mogli ubiegać się o przyjęcie na blisko 30 kierunków m.in. na architekturę, budownictwo, inżynierię rolno – spożywczą, leśnictwo, inżynierię biomedyczną, informatykę, automatykę i robotykę czy inżynierię meblarstwa.

Obecnie na Politechnice białostockiej studiuje blisko 7 tysięcy osób. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej