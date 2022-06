Zakończenie roku akademickiego w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym

Czerwiec 11, 2022

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

138 młodych absolwentów – uczniów szkół podstawowych z Białegostoku, Augustowa i Siemiatycz odebrało w sobotę (11.06.) dyplomy i gratulacje podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2021/2022 w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym na Politechnice Białostockiej.

Mali studenci (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych) od listopada do czerwca uczestniczyli w zajęciach na największej uczelni technicznej w regionie. W roku akademickim 2021/2022 odbyły się zajęcia dla:

– 50 małych studentów Augustowskiego Uniwersytetu Dziecięcego

– 50 uczniów z Białegostoku, w ramach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego

– oraz 38 uczestników Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego.

PUD funkcjonuje od 2009 roku. – Od początku wzięło w nim udział 1700 małych żaków. Zajęcia pokazują im, że nauki ścisłe wcale nie są nudne, wiedza, którą uzyskują podczas zajęć jest przydatna w życiu, a nauka jest wspaniałą przygodą – wskazuje Marta Tomiczek, wicekoordynatorka Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to wieloletnia tradycja Politechniki Białostockiej. – To ciekawa forma kształcenia młodych ludzi, którzy mają pasję. To swoboda zainteresowań i wypowiedzi. Wykłady, warsztaty, wizyty w pracowniach, laboratoriach, w bibliotece. To był wyjątkowy rok, bo po zdalnych zajęciach wróciliśmy w mury uczelni. Pandemia nie zmniejszyła zainteresowania tym przedsięwzięciem. My co roku oferujemy nowe atrakcje, warsztaty, zajęcia, a wdzięczność i radość młodych studentów jest nie do przecenienia. Oni mają w sobie naturalną ciekawość, są też młode talenty, które tu się objawiają. Wielu z nich wraca do nas na studia – podkreśla Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Młodzi absolwenci, którzy pojawili się na uroczystości rozdania dyplomów jednogłośnie przyznali, iż nauka w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym to dużo nowych wiadomości, doświadczeń i taka wiedza, której nie ma w szkole. A lasery, rzeźbienie 3D, programowanie i „wycieczka” do Chin – to podobało im się najbardziej.

– Warto tu przyjść, rozwinąć się i nauczyć wielu rzeczy – mówiła Marysia, uczennica klasy VI z Białegostoku. Zdaniem 11-letniego Maksymiliana podczas zajęć można było dowiedzieć się, takich rzeczy, których w szkole podstawowej nie ma. Zaś Julia i Michał, uczniowie klasy IV z Siemiatycz nie kryli zadowolenia z tego, że tak wiele ciekawych informacji zdobyli podczas zajęć w PUD.

O tym, że PUD to wspaniała inicjatywa są przekonane Ewa Sadowska i Ewa Romanowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie. – Dzieci po każdych zajęciach (dostosowanych do ich wieku) były zadowolone, dla nich to było i przeżycie, i doświadczenie, i zabawa, a także czas integracji. To również promocja politechniki, bo uczniowie widząc jak wyglądają zajęcia na uczelni, wracają jako studenci – twierdzą nauczycielki.

– Miło mieć tak liczną rodzinę – absolwentów Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, gdzie zajęcia prowadzone są w niecodzienny sposób, tak by dotrzeć do młodych uczniów. Wiedza, która przekazywana jest studentom, została przeformatowana na język zrozumiały dla tych najmłodszych. Słuchamy ich głosów i staramy się dostosować naszą ofertę do ich oczekiwań i zmieniającego się świata. W przyszłym roku następna edycja, a kolejne miasta dołączą do tego przedsięwzięcia – zapowiada Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

Podczas uroczystości specjalne podziękowania zostały wręczone partnerom projektu – w tym roku akademickim inicjatywę wsparli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, a także burmistrzowie Augustowa i Siemiatycz.

Podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2021/2022 mali studenci mieli okazję dowiedzieć się m.in. czy można zobaczyć to, co jest niewidzialne; czym jest sztuczna inteligencja oraz jakie mnemotechniki wykorzystać, żeby szybciej się uczyć. Brali udział w eksperymentach przy użyciu kamery termowizyjnej, a z Klasą Konfucjańską Politechniki Białostockiej „wybrali się” na wycieczkę do Chin. Wielu wrażeń dostarczyły uczniom zajęcia z matematyki, przenoszące małych żaków do świata iluzji oraz zajęcia z wirtualnej rzeczywistości i rzeźbienia w 3D – w efekcie których powstała oryginalna wystawa prac uczniowskich, którą można było obejrzeć przy wykorzystaniu zestawu VR.

Uczestnicy PUD także trenowali umiejętności praktyczne: wykonywali odlewy z cementu, filtrowali wodę, konstruowali samoloty i sprawdzali wytrzymałość materiałów. Podczas zajęć w Radiu Akadera mieli możliwość wcielenia się w rolę dziennikarza radiowego. Mnóstwa emocji dostarczyły także warsztaty zorganizowane przez Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku, które zabrały studentów do pracowni malarza, gdzie przy użyciu własnoręcznie wykonanych farb, namalowali swoje inicjały w dawnej estetyce. (at)