Zakończenie nauki na EUD na Politechnice Białostockiej

3 czerwca, 2023

Ostatnie zajęcia w ramach EUD na WIZ PB, fot. Małgorzata Turecka

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyły się w sobotę (03.06) ostatnie zajęcia w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. W tegorocznej edycji projektu udział wzięło blisko 110 uczniów z piątych i szóstych klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic.

EUD to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb dwunasto- i trzynastolatków. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesu.

– Zrekrutowała się ponad setka dzieciaków na tę edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Ta popularność utrzymuje się od kilku lat, co pokazuje, że z jednej strony rodzice są na tyle zmobilizowani, żeby wstawać w sobotę rano, a z drugiej strony te zajęcia, które organizujemy są na tyle ciekawe, że mamy już renomę. To jest ciekawie i pożytecznie spędzony czas. (…) Przygotowujemy się do kolejnych edycji – powiedział dr Łukasz Nazarko, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje w Polsce od 2008 roku. Zajęcia w ramach EUD odbywają się w 7 polskich miastach: w Warszawie (przy SGH), w Katowicach (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach), w Poznaniu (przy UE w Poznaniu), we Wrocławiu (przy UE we Wrocławiu), w Szczecinie (przy Uniwersytecie Szczecińskim), w Gdańsku (na Politechnice Gdańskiej) i w Białymstoku (na Politechnice Białostockiej). Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat.

Każdy semestr Ekonomicznego Uniwersytetu składa się z sześciu spotkań, które podzielone są na część teoretyczną i warsztatową. Równolegle z zajęciami dla dzieci odbywają się także wykłady dla rodziców. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: