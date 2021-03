Zając wraca na ławkę trenerską. Przed Jagiellonią mecz z Portowcami

Marzec 11, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok domowy mecz z Pogonią Szczecin. W piątkowym (12.03) spotkaniu Jagiellończyków poprowadzi już trener Bogdan Zając, którego z powodu zakażenia koronawirusem w dwóch ostatnich meczach musiał zastąpił Rafał Grzyb.

– Wracamy na swoje tory i wierzę, że wszystko jest już za mną. Mam nadzieję, że teraz po kolei wszyscy zawodnicy będą wracali tak samo na normalny poziom zdrowotności, bo tutaj głównie o tę zdrowotność chodzi – mówił szkoleniowiec Jagiellonii, Bogdan Zając.

Jagiellonia ma za sobą pięć meczów bez zwycięstwa. Jak mówi trener Zając problemy klubu zaczęły się po meczu z Wisłą Kraków, kiedy zawodników zaczęły dopadać wirusy.

– Wdarło nam się kilka wirusów: jelitowy, anginowy, do tego COVID-19, gdzie przetrzebiło nam naprawdę sporą grupę zawodników. Niektórzy powypadali z treningów mimo tego że nie mieli COVID na 10 dni, byli na antybiotykach. Do tego mieliśmy kilka przypadków koronawirusa, który wyeliminował zawodników zupełnie z treningów, a wiemy powrót po COVID to zawsze wielka niewiadoma. Na pewno to była główna przyczyna tego, że zespół nie funkcjonował tak, jak byśmy sobie tego życzyli, tak, jak otworzyliśmy rundę – dodawał Zając.

Zarówno Jagiellonia, jak i Pogoń nie najlepiej rozpoczęły rundę wiosenną PKO Ekstraklasy. Piłkarze Zająca jak dotąd wygrali tylko jedno ligowe spotkanie – z Lechią Gdańsk (2:0). W sześciu dotychczasowych kolejkach Jagiellończycy wywalczyli zaledwie pięć punktów.

Drużyna Pogoni Szczecin przegrała trzy spotkania z rzędu i do lidera traci już siedem punktów. Mimo nie najlepszej formy „Portowcy” wciąż są jednak wiceliderami ekstraklasy. Jagiellonia w tabeli zajmuje dopiero 12. miejsce. (mt/mc)