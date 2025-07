Zainaugurowano letnią akcję profilaktyczną „Bezpieczne wakacje”

1 lipca, 2025

Źródło: Straż Miejska w Białymstoku Źródło: Straż Miejska w Białymstoku

Blisko 6,5 tysiąca uczniów szkół podstawowych w Białymstoku wzięło udział w minionym roku szkolnym w akcji „Bezpieczeństwo ważna sprawa”. Dzieci uczyły się od strażników miejskich o ekologii, w tym jak segregować śmieci, o cyberbezpieczeństwie, o bezpiecznej drodze z i do szkoły, czy o pierwszej pomocy.

Teraz zainaugurowano letnią akcję „Bezpieczne wakacje”.

– Akcja odbywa na wielu wielu płaszczyznach. Z jednej strony możemy mówić o kontrolach miejsc przebywania młodzieży, przebywania dzieci, czyli kąpieliska, place zabaw, parki, boiska. Oczywiście wspiera nas w tym monitoring miejski, to blisko 300 kamer. To również takie działania jak akcja „Nie zostawiaj dziecka w samochodzie”. Przed nami pierwsza w tym roku fala upałów, więc myślę, że ta akcja akcja, która co roku jest kontynuowana przynosi efekt i dzięki Bogu nie mieliśmy na terenie miasta żadnej tego typu tragedii – mówi Krzysztof Kolenda, komendant Straży Miejskiej w Białymstoku.

W trakcie akcji „Bezpieczne wakacje” prawie 1000 dzieci będzie miało zajęcia profilaktyczne prowadzone przez strażników miejskich w ramach półkolonii w białostockich szkoły oraz Młodzieżowym Domu Kultury. (hk)