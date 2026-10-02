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2 października, 2026

Zagraniczni studenci powitali rok akademicki w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj relacji z Welcome Dinner

Erasmus foreign students fot. Paweł Cybulski
Przyjechali między innymi z Chin, Ukrainy, Białorusi, Turcji, Hiszpanii, Indii, Egiptu, Maroka, Tajwanu, Bhutanu i Belize. Część z nich dołączyła do uczelni w ramach programu Erasmus+, a część rozpoczęła naukę w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej. 332 studentów z zagranicy rozpoczęło w tym roku naukę na Politechnice Białostockiej.

 

Posłuchaj jak było na Welcome Dinner:

Pierwsze dni na nowej uczelni to nie tylko zajęcia, ale także poznawanie miasta, języka i zasad funkcjonowania w Polsce. Z myślą o nowych studentach Politechnika Białostocka zorganizowała Welcome Dinner – spotkanie, podczas którego mogli poznać pracowników uczelni, kampus i innych studentów.

O bezpieczeństwie opowiadali przedstawiciele Policji i Straży Granicznej. Polish Lab przygotował natomiast zabawy i zajęcia z języka polskiego. Nie zabrakło również polskiego poczęstunku.

Zagraniczni studenci mogą korzystać na Politechnice Białostockiej z zajęć prowadzonych w języku angielskim, co przekłada się na wysokie zainteresowanie ofertą uczelni wśród obcokrajowców.  Welcome Dinner ma pomóc im odnaleźć się w nowym środowisku i dowiedzieć się, gdzie szukać wsparcia podczas pobytu w Białymstoku.

Spotkanie jest częścią działań Welcome Center i projektu „Culture Skills and Integration at BUT”, realizowanego w ramach programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

(pc)

 

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