Przyszli medycy rozpoczęli rok akademicki

2 października, 2026

fot. Marcin Dębko fot. Marcin Dębko

2 października w Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnym Abecadło Medycyny odbyła się inauguracja roku akademickiego 2026/2027 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. To rekordowy rok pod względem rekrutacji, bo na uczelnię złożono 14 700 podań o przyjęcie. Ostatecznie na studia dostało się 1800 chętnych.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko:

Obecnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, studiuje 6400 osób, w tym 400 na studiach anglojęzycznych, 260 doktorantów, a kadra nauczycielska liczy blisko 1000 wykładowców. Uczelnia zwiększa nie tylko liczbę studentów, lecz również kierunków. Obecnie jest ich 18, a wśród nich dwa nowe: psychologia i bioinformatyka medyczna. Największą popularnością cieszą się stomatologia i specjalizacja lekarska.

Nowy rok przyniósł również nowe inwestycje. Inauguracja odbyła się w świeżo otwartym Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnym, a od tego semestru rusza Centrum Biostatystyki, nowoczesne Centrum Pielęgniarstwa i nowe budynki szpitalne w Kampusie Dojlidzkim.

Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Marcin Moniuszko tak tłumaczy potrzebę rozwoju:

– W naszym Szpitalu Klinicznym pacjenci notorycznie, niestety, nie znajdują miejsca, tak bardzo wzrosła liczba ludzi w potrzebie. Dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady. Ogromnie potrzebujemy nowych przestrzeni i cieszymy się, że możemy realizować takie projekty.

Przyszłym medykom życzymy sukcesów w nauce!

(md)