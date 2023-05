Zagraniczni partnerzy poznają Politechnikę Białostocką i miasto

17 maja, 2023

International Staff Week, fot. Dariusz Piekut International Staff Week, fot. Dariusz Piekut

Trwa International Staff Week, czyli maraton spotkań międzynarodowych organizowany przez Politechnikę Białostocką.

Dni są wypełnione wykładami, warsztatami i spotkaniami z władzami zagranicznych uczelni, nauczycielami akademickimi i pracownikami biur współpracy międzynarodowej zarówno z Europy, jak i Azji, czy Ameryki. Nie brakuje też rozmów w kuluarach i zwiedzania Politechniki Białostockiej i miasta. Na uczelnię przyjechało blisko 50 przedstawicieli uczelni partnerskich m.in.: z Armenii, Belize, Hiszpanii, Łotwy, Meksyku czy Niemiec.

To już 10. edycja International Training Week na Politechnice Białostockiej. Dekada tradycji spotkań międzynarodowych, pokazuje, jak ważne są integracja i współpraca bez względu na różnicę kultur, języka i narodu.

Każdego roku Politechnika Białostocka poszerza grono partnerów, z którymi realizuje międzynarodowe projekty i prowadzi wymianę studencką. Uczelnia wie, jak dbać o relację z innymi oraz jak przyciągać zagranicznych studentów.

– Mamy ponad 300 studentów, którzy rocznie do nas przyjeżdżają w ramach Erasmusa – mówi prof. Dorota Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Politechnice Białostockiej. – My jako nauczyciele, czy też władze, odwiedzając inne uczelnie prezentujemy jaką mamy ofertę, a ofertę mamy bardzo szeroką. Zajęć w języku angielskim mamy 556 w tej chwili, więc każdy może coś dla siebie znaleźć. Oferujemy krótkie formy, takie jak szkoły letnie, które się cieszą bardzo dużą popularnością. Poza tymi zajęciami i świetną bazą laboratoryjną, oferujemy również różnego rodzaju formy pozalekcyjne oraz zajęcia pozwalające poznać kulturę polską czy nauczenie się języka polskiego. Jest to ciekawy sposób dla młodych ludzi na poznanie siebie i poznanie innych możliwości, niż te, które oferują im macierzyste uczelnie.

International Staff Week na Politechnice Białostockiej potrwa do piątku (19.05). (hk)

Z przedstawicielami zagranicznych uczelni rozmawiała Hanna Kość: