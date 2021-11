Zaduszki Bluesowe w Forum. Wystąpią Ben Granfelt i Kajetan Drozd Band

Listopad 9, 2021

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

W listopadzie Białystok tradycyjnie już rozbrzmiewa bluesem. W tym miesiącu odbywa się najstarszy festiwal bluesowy w Polsce – „Jesień z Bluesem”, a także impreza poprzedzająca to wielkie święto muzyki, czyli „Zaduszki Bluesowe”.

W tym roku impreza odbędzie się 13 listopada o 18.00. Tego dnia w Kinie Forum wystąpią fiński gitarzysta Ben Granfelt Band, a także polska grupa Kajetan Drozd Band, która koncertowała już na większości prestiżowych festiwali bluesowych, także na Jesieni z Bluesem.

Fiński gitarzysta Ben Granfelt wydał swój ostatni, dobrze przyjęty przez krytyków album „True Colours” rok temu, ale, jak wiemy, z powodu pandemii nie mógł zaprezentować go na żywo. W tym roku wielu artystów powraca na trasę, a Ben, Masa Maijanen (bas) i Jari Salminen (perkusja) są gotowi i cieszą się na tę okazję jak krowy na wiosnę!

Jego przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze w latach 80. z grupą Gringos Locos, późnej grał z Guitar Slingers i Leningrad Cowboys, a następnie dla Wishbone Ash i Los Bastardos Finlandeses. W październiku wychodzi jego najnowsze dwupłytowe wydawnictwo, „Because We Can”, zapis koncertu w Helsinkach, ostatniego, który Ben zagrał w 2019 r. To jego 19. solowy album.

Ben znany jest jako melodyjny mistrz gitary, ze świetnymi wokalnymi i instrumentalnymi kawałkami. Koncert powinien być muzyczną ucztą dla każdego, kto lubi gitarową muzykę.

Kajetan Drozd to wokalista i znakomity gitarzysta o wyjątkowej osobowości scenicznej. Koncertował na wielu prestiżowych festiwalach bluesowych , takich jak Jimiway w Ostrowie Wielkopolskim, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Jesień z Bluesem, Bluestracje w Chorzowie, Rawa Blues oraz innych. Gościł również za granicą – Bluesowy Ostrow w Reviste czy Blues Jamboree w Novych Zamkach. Dwukrotnie zwyciężał na festiwalu Rawa Blues w 2006 i 2008 roku. Jest również laureatem Polish Blues Challenge 2010 i półfinalistą International Blues Challenge 2011 w Memphis, USA. W 2012 roku ponownie reprezentował Polskę na International Blues Challenge 2012.

W 2009 roku ukazał się debiutancki album „Siódma w Nocy”, na którym znalazły się głównie autorskie kompozycje Kajetana Drozda. Jedna z nich, „Kiedy Blues Mnie Opuści”, obecna była na Liście Przebojów Radiowej Trójki oraz w notowaniach innych rozgłośni. Utwory Kajetana pojawiły się również na wydawnictwie „minimax.pl 5” red. Piotra Kaczkowskiego, na trzech edycjach „Antologii Polskiego Bluesa”, a także na składance „Blues Made In Poland 2009”. W 2012 roku na rynku pojawiła się akustyczna płyta „Bourbon And The Blues”, a następnie elektryczna płyta „Sześć Strun”, której premiera miała miejsce w październiku 2014 roku. Najnowsza płyta live wydana w 2021 roku i nosi nazwę „Pewnego Razu w IBU Craft Beers”.

Muzyka Kajetana Drozda ma mocne blues-rockowe korzenie przeplatane takimi gatunkami jak funky, country, boogie czy rockabilly. Na scenie towarzyszy mu dwóch wspaniałych muzyków: gitarzysta basowy Jędrzej Łaciak oraz znakomita perkusistka Justyna Mikrut. Całość składa się na niezapomniane muzyczne widowisko, które zadowoli nawet najbardziej wymagających słuchaczy. (mt)