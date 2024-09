Zadbaj o bezpieczniejszą przyszłość w 3 prostych krokach – jak to zrobić?

9 września, 2024

MATERIAŁ PARTNERA

Fot. Materiał partnera Fot. Materiał partnera

Przyszłość jest niepewna, co może powodować niepokój i odbierać poczucie sprawczości w życiu. Warto jednak wiedzieć, że można zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny w kilku prostych krokach. Dzięki temu codzienność będzie spokojniejsza, a przyszłość pewniejsza i bezpieczniejsza. Jakie działania warto podjąć w tym kontekście?

Troska o przyszłość nierzadko spędza sen z powiek i odbiera radość z codzienności. Można jednak zadbać o swój spokój, wykonując kilka kroków, które pozwolą zabezpieczyć losy Twoje i Twojej rodziny.

Bezpieczniejsza przyszłość – w trosce o spokojniejsze i pewniejsze jutro

Choroba, utrata pracy, pogorszenie sytuacji finansowej czy zawirowania na rynku mogą dotknąć każdego i w każdej chwili. Zmiany i niespodziewane wydarzenia są jednak znacznie mniej odczuwalne przez osoby, które są przygotowane na to, by radzić sobie również w trudniejszych warunkach. Jeśli będziesz jedną z nich, nawet zaskakujące wydarzenia nie spowodują załamania. Będą jedynie etapem, przez który przejdziesz po to, aby w kolejnych krokach skupiać się na dalszym budowaniu przyszłości na stabilnych fundamentach.

Jak zadbać o swoją przyszłość w 3 prostych krokach?

Jeśli zależy Ci na tym, aby zadbać o pewniejszą przyszłość, warto podjąć kilka kroków w związku z tym. Nie wymagają one dużego wysiłku, a pozwalają poczuć się pewniej i żyć ze świadomością, że masz zabezpieczenie na wypadek trudnych wydarzeń. Co warto zrobić, by zatroszczyć się o przyszłość swoją i swojej rodziny?

1. Naucz się kontrolować swój budżet i nim zarządzać

Budżet to podstawa poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Należy w nim spisywać wszystkie swoje dochody i wydatki, a także trzymać się przyjętych założeń. Dzięki temu o wiele łatwiej jest oszczędzać, a także wydawać tylko tyle, ile rzeczywiście trzeba oraz można w konkretnej sytuacji.

W domowym budżecie warto uwzględnić:

wszystkie osiągane dochody,

wydatki stałe – na rachunki, raty kredytów, żywność, zajęcia dodatkowe, leki, chemię domową, utrzymanie zwierząt,

rezerwę na niespodziewane wydatki – te pojawiają się często (np. zepsuta pralka, awaria auta, nagła choroba), więc warto każdego miesiąca odkładać na ten cel co najmniej kilkaset złotych (jeśli pieniądze zostaną, zostaw je w funduszu awaryjnym),

oszczędności – nie muszą być duże. Nawet niewielkie kwoty odkładane regularnie stanowią zabezpieczenie.

W pierwszych miesiącach możesz nie planować budżetu, ale na bieżąco go spisywać. Dzięki temu w przyszłości będziesz wiedzieć, jakie są Twoje wydatki. Uwzględnione dane będą też przydatne np. przy wyszukiwaniu błędów dotyczących nadmiernej konsumpcji.

2. Odkładaj pieniądze w bezpieczny sposób – korzystaj z lokat

Wiele osób ma problem dotyczący tego, co zrobić z oszczędnościami. Ich trzymanie w tzw. skarpecie jest niebezpieczne, a dodatkowo się nie opłaca. O wiele lepszym wyborem jest lokata. Możesz na niej bezpiecznie odłożyć swoje pieniądze, które dodatkowo będą zarabiały – w zależności od oferty dotyczącej oprocentowania lokaty, wpłaconej przez Ciebie kwoty czy czasu, na jaki zdeponujesz środki.

To o wiele lepsza opcja niż np. inwestycje giełdowe, które zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem. Dzięki lokacie masz pewność dotyczącą tego, ile i w jakim czasie zarobią Twoje pieniądze. Jeśli z kolei okaże się, że z jakiegoś powodu będzie trzeba je wcześniej wypłacić, nadal będzie można to zrobić (wpłacający traci wtedy określoną część zarobku zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie z bankiem dotyczącej lokaty – inaczej jest przy lokacie strukturyzowanej, gdzie może się to wiązać również z naliczeniem opłaty manipulacyjnej).

Jak wybrać najlepszą lokatę? Czy trzeba mieć do tego konto?

Pamiętaj, że poszczególne oferty lokat się od siebie różnią. W związku z tym bardzo ważne jest to, aby rzeczywiście wybrać spośród nich tę najlepszą – dopasowaną do konkretnych potrzeb. Lokatę mogą założyć nawet osoby, które nie mają rachunku osobistego w banku. Jak to zrobić? Najlepiej wykorzystać ranking lokat bez konta – zestawienie aktualnych ofert różnych banków. Znajdziesz w nim porównanie dotyczące m.in. zakresu kwoty, oprocentowania i okresu depozytu. Dzięki temu wybierzesz najkorzystniejszy dla siebie wariant.

3. Ubezpieczenia dla całej rodziny

Choroba czy nawet śmierć jednego z członków rodziny to sytuacje, których nikt nie chce doświadczyć. Niestety się zdarzają i nie da się przed nimi w pełni uchronić. Można jednak zabezpieczyć się finansowo na wypadek takich wydarzeń, wykupując polisę dla całej rodziny. Jej zakres powinien być dopasowany do indywidualnych preferencji, a także do Twoich możliwości finansowych (im szerszy zakres ochrony, tym droższa polisa – ale jednocześnie większe wsparcie, ponieważ więcej zdarzeń jest objętych ochroną). Polisa może zapewniać pomoc finansową ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego np. na wypadek choroby, śmierci czy dłuższego pobytu w szpitalu.

Twoja przyszłość jest w Twoich rękach. Jeśli chcesz, aby była pewniejsza, podejmij kroki, dzięki którym taka właśnie się stanie. Postaw na planowanie budżetu, które umożliwi pełną kontrolę nad finansami, bezpieczne ulokowanie środków na lokacie i polisy dla całej rodziny.