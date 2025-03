Zaczytani – nowy mural w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Mural Zaczytani to autorska kompozycja PRAKTISa, łącząca mozaikowe wizerunki twarzy. Artysta w swojej pracy starał się oddać atmosferę biblioteki – miejsca, gdzie czytelnicy zanurzają się w lekturze. Kolorowa kompozycja stanowi zachętę do sięgania po książki w erze cyfrowej.

– W swojej pracy starałem się przybliżyć znaczenie tej biblioteki, a głównym przesłaniem mojego dzieła jest to, by w dobie scrollowania ludzie czytali książki i nigdy nie zapominali o tej papierowej formie, bo to wycisza i fajnie stymuluje umysł – mówi Przemysław PRAKTIS Sieńko.