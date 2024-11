Zaczyna być ślisko. To ostatni dzwonek na wymianę opon

13 listopada, 2024

Nastał czas na wymianę opon na zimowe. Zmiana ogumienia to przede wszystkim sposób na bezpieczniejsze poruszanie się po drogach w trudnych, jesienno-zimowych warunkach.

Większości kierowców nie trzeba przekonywać do wymiany opon, wielu z nich już to zrobiła, inni właśnie ustawiają się w długich kolejkach przed zakładami wulkanizacyjnymi. Jak podkreślają kierowcy z wymianą opon nie warto czekać na ostatni moment.

– Opony wymienione, już jakiś czas temu, z dwa tygodnie temu – mówi jedna z kierujących, inny kierowca dodaje – zadzwoniłem w zeszłym tygodniu, dostałem termin na dzisiaj. Co roku praktycznie daje się zaskoczyć zimie i wymieniam opony dopiero wtedy kiedy spadnie pierwszy śnieg, dzisiaj pierwszy raz wymieniam gdy jeszcze nie ma śniegu.

Niestety są też tacy kierowcy, którzy są przekonani, że opona letnia, czy nawet wielosezonowa sprawdzi się w zimowych warunkach.

– Skład mieszanki w takiej oponie letniej i zimowej jest odmienny, zarówno rzeźba bieżnika też jest tutaj ważna, jeżeli mamy śnieg, błoto pośniegowe, no to bieżnik musi mieć inną charakterystykę, inną wysokość, mieszanka tej gumy powinna być bardziej miękka, natomiast jeżeli chodzi o opony wielosezonowe, no to zdania są podzielone, takie opony latem będą głośniejsze, będą troszeczkę większe opory toczenia, natomiast zimą no będą miały lepszy bieżnik niż letnie opony, aczkolwiek no ta mieszanka, skład tej opony pewno nie będzie tak dobry jak w oponie zimowej – mówi starszy specjalista nauk technicznych, mgr inż. Daniel Laskowski z Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn, Politechniki Białostockiej.

Warto pamiętać, że inwestycja w zimowe opony to inwestycja w bezpieczeństwo – nasze i innych użytkowników dróg. (ew)