Grunge Night w Białymstoku! Wieczór z klasyką Seattle w Klubie Sześcian

3 kwietnia, 2025

W sobotę, 5 kwietnia, Klub Muzyczny Sześcian zamieni się w świątynię grunge’u! Na scenie wystąpi zespół Goat of Arms, który zabierze publiczność w podróż do złotej ery muzyki lat 90. Nie zabraknie hitów Nirvany, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden.

Grunge Night – hołd dla Wielkiej Czwórki Seattle

To będzie noc dla prawdziwych fanów grunge’u! Grunge Night: Tribute to Seattle Big Four to koncert, podczas którego usłyszymy największe klasyki sceny Seattle. Organizatorzy zapraszają do wspólnego śpiewania i celebracji muzyki, która ukształtowała całe pokolenie. Flanelowe koszule, trampki i ciężkie brzmienia – tego wieczoru w Klubie Sześcian publiczność poczuje klimat lat 90., kiedy na scenie królowały surowe riffy i charyzmatyczne wokale.

Goat of Arms – wehikuł czasu do lat 90.

Na scenie wystąpi zespół Goat of Arms, który z pasją i autentycznością odtwarza niepowtarzalne brzmienie grunge’u. Ich koncerty to nie tylko muzyka – to prawdziwa podróż w czasie do Seattle lat 90., kiedy w klubach panował duch buntu i niezależności. Zespół tworzą doświadczeni muzycy z Polski i Białorusi. (hp)