Politechnika Białostocka i białostocka filia Akademii Teatralnej będą współpracować

3 kwietnia, 2025

Politechnika Białostocka będzie współpracować z białostocką filią Akademii Teatralnej, źródło: ATB Politechnika Białostocka będzie współpracować z białostocką filią Akademii Teatralnej, źródło: ATB

Politechnika Białostocka podpisze w poniedziałek (07.04) porozumienie o współpracy z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filią w Białymstoku. Po uroczystości przewidziane jest pierwsze artystyczne spotkanie cybernetycznych technologii z sztuką animacji na zaimprowizowanej scenie Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ul. Zwierzynieckiej 16.

Współpraca wpisuje się w interdyscyplinarną działalność Politechniki Białostockiej.

– Moim zdaniem jest to coś nowego dla całej Politechniki, nie tylko dla Wydziału Mechanicznego i idealnie wpisuje się w koncepcję, którą już od jakiegoś czasu właściwie promuje. czyli w naszą interdyscyplinarność. Interdyscyplinarność naukową, ale też interdyscyplinarność dydaktyczną. Artyści, w tym przypadku aktorzy, reżyserzy, scenografowie będą z nami współpracować. Jest to pierwszy projekt, ale bardzo ważne, ponieważ promujący całą tę ideę współpracy Politechniki Białostockiej z Akademią Teatralną – mówi prof. Michał Kuciej, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Od XVIII-XIX wieku weszły w użycie tak zwane lalki automatyczne, to stanowiło rozpoczęcie przyjaźni pomiędzy myślą techniczną a artystyczną.

– Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w kolejnym takim progu, kiedy bez nowych technologii nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Rozszerzenie tego o myśl techniczną daje jeszcze szersze spektrum i chyba o to chodzi, żeby móc razem funkcjonować. Tym bardziej, że multidyscyplinarność i ten connection pomiędzy wszystkimi dookoła jest w moim przekonaniu najlepszą siłą naszych czasów, bo wszyscy mają równe szanse, możemy łączyć się ze swoimi specjalnościami i może powstawać coś totalnie innego, z inną jakością i myślę, że to jest właśnie to – dodaje dr hab. Bernarda Anna Bielenia, dziekan ds. kierunków białostockiej filii Akademii Teatralnej w Białymstoku.

W poniedziałek (07.04) o 10:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechnika Białostocka podpisze porozumienie o współpracy z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filią w Białymstoku. Wstęp na pokaz cybernetycznych technologii z sztuką animacji jest wolny. (jd/hk)

Relacja Jerzego Doroszkiewicza: