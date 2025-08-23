„Zacni panowie trzej: Wasowski, Przybora, Grechuta” – koncert w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej

23 sierpnia, 2025

Monika Ziółkowska i Piotr Przydworski z OiFP, fot. Michał Podgórski Monika Ziółkowska i Piotr Przydworski z OiFP, fot. Michał Podgórski

Najsłynniejsze utwory autorstwa Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory i Marka Grechuty będzie można usłyszeć w niedzielę (24.08) w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej w koncercie pt.: „Zacni panowie trzej”.

Będzie to niezwykła, pełna elegancji i finezyjnego dowcipu podróż poprzez twórczość m.in. Kabaretu Starszych Panów.

– „Zacni panowie trzej”, a ja bym się nawet pokusiła o określenie zacni mistrzowie trzej. To będzie taki bardzo inteligentny humor i kwieciste teksty z repertuaru kabaretu Starszych Panów – mówi Monika Ziółkowska jedna z wokalistek. – Na nasze czasy to mistrzowie, z których czerpiemy cały czas. Warstwa muzyczna wspaniała po prostu, bardzo urozmaicona zarówno u Przybory, Wasowskiego i Grechuty – dodaje Piotr Przydworski, skrzypek, który odpowiada też za opracowanie muzyczne koncertu.

W programie koncertu zabrzmią perełki muzycznej poezji, takie jak: „Kaziu, zakochaj się”, „Wesołe jest życie staruszka” czy „Tanie dranie”. Koncert „Zacni panowie trzej” odbędzie się w niedzielę o 18:00 w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej. (hk)

Rozmowa Michała Podgórskiego z Moniką Ziółkowską i Piotrem Przydworskim z OiFP: