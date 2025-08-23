Home Wiadomości „Zacni panowie trzej: Wasowski, Przybora, Grechuta” – koncert w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej

„Zacni panowie trzej: Wasowski, Przybora, Grechuta” – koncert w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej

Dwie osoby na firmowej ściance. Monika Ziółkowska i Piotr Przydworski z OiFP, fot. Michał Podgórski
Najsłynniejsze utwory autorstwa Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory i Marka Grechuty będzie można usłyszeć w niedzielę (24.08) w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej w koncercie pt.: „Zacni panowie trzej”. 

 

Będzie to niezwykła, pełna elegancji i finezyjnego dowcipu podróż poprzez twórczość m.in. Kabaretu Starszych Panów.

– „Zacni panowie trzej”, a ja bym się nawet pokusiła o określenie zacni mistrzowie trzej. To będzie taki bardzo inteligentny humor i kwieciste teksty z repertuaru kabaretu Starszych Panów – mówi Monika Ziółkowska jedna z wokalistek. – Na nasze czasy to mistrzowie, z których czerpiemy cały czas. Warstwa muzyczna wspaniała po prostu, bardzo urozmaicona zarówno u Przybory, Wasowskiego i Grechuty – dodaje Piotr Przydworski, skrzypek, który odpowiada też za opracowanie muzyczne koncertu. 

W programie koncertu zabrzmią perełki muzycznej poezji, takie jak: „Kaziu, zakochaj się”, „Wesołe jest życie staruszka” czy „Tanie dranie”. Koncert „Zacni panowie trzej” odbędzie się w niedzielę o 18:00 w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej. (hk)

 

Rozmowa Michała Podgórskiego z Moniką Ziółkowską i Piotrem Przydworskim z OiFP:

