Zabytkowym pociągiem po Podlasiu z Turkolem i Kolejowym Podlasiem

27 lipca, 2023

Przejażdżki zabytkowym pociągiem po Podlasiu, źródło: Turkol.pl

To gratka nie tylko dla pasjonatów kolejnictwa i miłośników zabytkowych maszyn, ale całych rodzin. W najbliższy weekend (29-30.07) po Podlasiu będzie się można przejechać zabytkowym pociągiem.

Zabytkowe będą nie tylko wagony, ale też i lokomotywa.

– Przyjedzie do nas pociąg specjalny Turkolu, co jest dużą ciekawostką, ponieważ są to wagony z lat 70. XX wieku w oliwkowym malowaniu z oryginalnym wyposażeniem z epoki. Będzie je ciągnęła lokomotywa spalinowa SU46-029, również z epoki. Są to pojazdy już na co dzień niespotkane w ruchu pasażerskim. To będzie swego rodzaju podróż w czasie – mówi Damian Jurczak, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie”.

Oprócz dwóch starych wagonów będzie także czynny wagon barowy WARSu. Wszystko z epoki PRL-u.

– Będzie tam można zjeść, tak jak jeszcze jadało się 20-30 lat temu. Na pewno będzie można zajrzeć również do lokomotywy, do kabiny maszynisty – oczywiście na postoju. Będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia, zwłaszcza, że to jest już pojazd historyczny – dodaje Damian Jurczak.

W sobotę (29.07) pociąg przyjedzie od strony Ełku, w Białymstoku ma być o 11:55. W samo południe pojedzie do Augustowa i dalej do Suwałk i z powrotem przez Augustów do Białegostoku. Następnie po 17:00 pojedzie jeszcze do Bielska Podlaskiego i wróci do Białegostoku.

– W sobotę, po pociągu „August”, który przyjedzie z Augustowa do Białegostoku o 17:10, będzie otwarte nasze Muzeum Kolejnictwa przy ul. Kolejowej 26A. To jest niedaleko dworca, koło poczty i noclegowni dla bezdomnych. Goście z pociągu będą mogli zwiedzić nasze muzeum, obejrzeć eksponaty. Mamy symulator pociągu EN57, na którym zwiedzający będą mogli „przejechać się”, zobaczyć, jak to jest być maszynistą. Będzie także aktywna wystawa modelarstwa kolejowego, będzie też działać mini kino – dodaje Jurczak.

Natomiast w niedzielę (30.07) pociąg pokona trasę Białystok-Siedlce przez Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę i Siemiatycze. Bilety można będzie nabyć bezpośrednio u konduktora. (mt)

O szczegółach akcji opowiada Damian Jurczak, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie”:



29 lipca:

– „BIEBRZA” Ełk- Białystok

– „AUGUST” Białystok-Augustów-Białystok

– „JAĆWIEŻ” Augustów-Suwałki-Augustów przez Papiernię

