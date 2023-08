Zabytkowe kolekcje Książnicy Podlaskiej w portalu KRONIK@

18 sierpnia, 2023

Książnica podpisała porozumienie z Ministrstwem Cyfryzacji/Fot. A. Topczewska

Zbiory Książnicy Podlaskiej będą dostępne w portalu KRONIK@, czyli Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, który pozwala na zebranie i udostępnianie w jednym miejscu zasobów polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu nauki, kultury oraz administracji. Będzie to możliwe dzięki zawartemu w piątek (18.08) porozumieniu Książnicy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego jest pierwszą podlaską instytucją, która dołączyła do grona, w którym są już m.in. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Archiwa Państwowe.

Kronika już w tej chwili liczy 16 milionów zasobów. – Repozytorium to miejsce, w którym Polacy bedą mogli na co dzień spotkać się kulturą w formie cyfrowej i przede wszystkim bezpłatnej – mówił podczas uroczystego podpisania porozumienia Adam Andruszkiwicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

– Książnica Podlaska w repozytorium będzie miała możliwość podzielenia się swoją cenną kolekcją – mówi Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej. – To zbiory w języku esperanto, czy starodruki. Chcemy prezentować nie tylko woluminy, ale też nasze zbiory fotograficzne, medale, zaproszenia. Chcielibyśmy również udostępnić, oprócz zabytków, to co dotyczy naszego regionu, a mamy zgromadzonych 20 tysięcy różnego rodzaju pamiątek, wydawnictw dotyczących województwa podlaskiego.

Książnica Podlaska będzie miała możliwość podzielenia się kolekcją starych druków, która zawiera wybór pism stanowiących wyjątkową wartość dla kultury polskiej. Zbiór liczy 171 starodruków, czyli druków wydanych do roku 1800. Kolekcja, chociaż ilościowo niewielka, obfituje w unikaty i rzadkości bibliograficzne. Najstarszym z zabytków jest karta z inkunabułowego druku godzinek poświęconych Najświętszej Marii Pannie wydanych w 1500 roku w Paryżu. Jest to całostronicowa ilustracja przedstawiająca Zaśnięcie NMP oraz inne sceny z życia Matki Boskiej. Druk dołączył do zbiorów Książnicy Podlaskiej w 2022 roku.

Do szczególnie cennych kolekcji zalicza się Kolekcję Druków Supraskich Książnicy Podlaskiej, wydanych w Drukarni Ojców Bazylianów. Książnica Podlaska posiada w zbiorach 20 woluminów supraskich druków, które stanowią świadectwo historii i kultury regionu. Jednym z najbardziej wartościowych zbiorów pochodzącym z Kolekcji jest pierwodruk „Pieśni Nabożnych” Franciszka Karpińskiego (1792). To właśnie w Białymstoku poeta podjął zamiar stworzenia modlitewnika dla ludu, z którego pochodzą cenione w Polsce „Pieśń poranna” oraz „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”, znane również jako „Kiedy ranne wstają zorze” i „Bóg się rodzi”. Modlitewnik wydano w Supraślu i wykonywano w Kościele Farnym w Białymstoku, a w 2019 roku pierwodruk wzbogacił zbiory Książnicy Podlaskiej.

Książnica Podlaska posiada także liczne wydawnictwa w języku esperanto, które znajdują się w jedynej w Polsce bibliotece esperanckiej: Filii nr 14 – Esperanto-Libraro. Jest to ponad 3500 egzemplarzy, które zostały przekazane do Książnicy m.in. przez uczestników 94 Światowego Kongresu Esperanto, który odbył się w 2009 roku w Białymstoku. Wtedy właśnie powstała idea utworzenia biblioteki z księgozbiorem poświęconym temu unikalnemu zjawisku, jakim jest język esperanto stworzony przez Ludwika Zamenhofa. W zbiorach znajdują się dzieła polskich esperantystów, mi.in. Jakuba Szapiry (1897-1941), Antoniego Grabowskiego (1857-1921), Odo Bujwida (1857-1942). Jednym z najcenniejszych zbiorów jest „Marta” Elizy Orzeszkowej, to egzemplarz unikatowy ze względu na dedykację tłumacza – Ludwika Zamenhofa dla Elizy Orzeszkowej.

Repozytium krajowe będzie wciąż rozwijane. Ministerstwo Cyfryzacji chce, by do portalu KRONIK@ dołączyły kolejne instytucje z województwa podlaskiego. (at)