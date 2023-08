Zabytkowe gokarty będą się ścigać na Torze Białystok

14 sierpnia, 2023

Grzegorz Lisowski/Fot. A. Topczewska Grzegorz Lisowski/Fot. A. Topczewska

To będą widowiskowe zawody nie tylko dla miłośników zabytkowych pojazdów. Na Torze Białystok w najbliższy weekend (18-19.08) odbędzie się III Grand Prix Retro Kart Białystok oraz III Runda Pucharu Retro Kart. Wydarzenie organizowane jest na pamiątkę pierwszego wyścigu gokartów w Białymstoku, który odbył się 1971 roku.

To już trzecia edycja zawodów. Retro gokarty powstały w Białymstoku w 2020 roku i od tego czasu rozwijają się w całym kraju – mówi Grzegorz Lisowski, jeden z organizatorów zawodów. – Do Białegostoku może zjechać nawet stu zawodników – wielbicieli retro gokartów. To zabytkowe, ale oryginalne, wyścigowe pojazdy odrestaurowane przez zawodników. Wszystkie wyprodukowane do 2002 roku są już retro.

Piątek, 18 sierpnia to dzień treningów (w 6 kategoriach), a sobota, 19 sierpnia – zawody finałowe.

– Tor będzie otwarty dla wszystkich kibiców, którzy chcą zobaczyć rywalizację retrokartingowców. Wstęp wolny – dodaje Grzegorz Lisowski.

Na białostockim torze retro gokarty mogą rozwinąć prędkość 130 km/h. (at)

O szczegółach retro kartingu mówi Grzegorz Lisowski, jeden z organizatorów zawodów III Grand Prix Retro Kart Białystok oraz III Rundy Pucharu Retro Kart w Białymstoku: